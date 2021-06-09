【日盛投顧】指數失守10日線

◆盤勢分析

1. 台股處在月線 (16,572 點) 之上、失守 5 日線(17,103 點)、10 日線(17,038 點)，指數開平震盪向下，最終以下跌 109.99 點作收，跌幅 0.64%，收在 16,966.22 點，成交金額為 4,007.28 億元。三大法人合計賣超 164.90 億元，外資賣超 149.74 億元、投信賣超 2.26 億元、自營商賣超 12.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，結構不利盤勢，後勢需量價同步較佳。

（2）、均線：短線支撐下移至季線 (16,716 點) 附近，壓力為 06/03 高點約 17,300 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，短線震盪格局

3. 櫃買指數漲幅 0.43%，收在 203.5 點，相對加權指數走強。支撐月線 (約 195.7 點) 附近，壓力為 205 點附近，KD 交叉向下，缺口漸收斂，短線震盪格局，但相對加權指數強勢。

4. 觀盤重點：台股反彈至今逾 2 千點，調節賣壓或高檔套牢賣壓皆可能影響盤面持續震盪，加上下週端午佳節，恐買氣收斂，不過指數仍在月、季線之上，波段仍是較為樂觀，因此持股比重保持五成水準，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意紡織、金融、原物料、PCB、車用、半導體等族群。

PCB、生技、IC 設計、矽晶圓等強勁

1.PCB：5G 手機高階化及車用需求持續暢旺，第二季 PCB 產值可望維持高檔，相關個股如 6213 聯茂、2383 台光電、6274 台燿等跌深反彈，8046 南電、3037 欣興等沿 5 日線走高。

2. 生技：在 6547 高端疫苗連兩根漲停帶動下，生技族群成為資金避風港，如 4105 東洋、1760 寶齡富錦、4746 台耀、4736 泰博等相對大盤抗跌。

3.IC 設計：3014 聯陽、8016 矽創、6732 昇佳電等 5 月營收創歷史新高，8081 致新 5 月則寫下歷史次高的成績，營收亮眼下帶動個股股價揚升。

4. 矽晶圓：延續 6488 環球晶獲長約訂單利多，母公司 5483 中美晶今日補漲，漲幅逾 4%，6488 環球晶、6182 合晶皆有收紅抗跌表現。