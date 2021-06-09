突破內外界限純淨雅宅

撰文者 - DECO 雜誌

攝影者 - Frans Parthesius

資料暨圖片提供 - Studioninedots

Villa Fifty-Fifty

位於荷蘭的埃因霍溫（Eindhoven），從設計工作室 Studioninedots 為其命名的「Villa Fifty-Fifty」明確昭示了這棟屋宅的特殊結構佈局。一半房屋，一半庭院，建構起了「Villa Fifty-Fifty」主要的生活場域。

屋主在數年前委託 Studioninedots 的設計團隊為其設計第一間住宅後，彼此之間就建立起了緊密的信賴關係。多年後的再度委託，屋主表明希望擁有簡單的生活方式，並將房屋周圍的大自然景色融入其生活日常當中。設計團隊原本就有推動透明屋宅的想法，抓住了這次機會，精心設計出符合屋主需求與滿足設計團隊創意想法的實驗性家庭住宅。

在整體設計中，透明的玻璃材質自然地佔據了主導地位，完美的呈現出設計團對模糊內外界限的想法。設計團隊表示，室內的居住空間與戶外的庭院景觀一樣的重要，為了讓彼此能夠毫無違和感地融為一體，除了利用玻璃牆幕打破並消弭隔間，位於一樓的四個建築量體以水平模式連結，就像一個亭台建築，井然有序地以庭院為中心依次展開，在視覺上增強了主建築體與周圍自然景觀的連結，並巧妙地在內外場域開放與封閉的界線建立起一種獨特的拼湊連接的關係，就像主設計師 Jurjen van der Horst 所說：「你既不在室內也不在戶外，當你以為自己是從室內移動到戶外，卻發現自己又回到融入戶外的室內空間中。」

從外觀看來，灰色為整棟屋宅主要的色彩主軸並因加入了不同建材元素而突顯出層次紋理。高聳如塔的主建築體由拋光的鋁金屬包覆，讓其如同鏡面一般可以反射周圍的景觀變化，隨著天氣或是季節的轉換，建築表面也能擁有不同的視覺景色。從結構上來說，「Villa Fifty-Fifty」兼具了水平與垂直的動線佈局，屬於公共領域的起居空間與屋主臥房設置於一樓，垂直的二樓與三樓則是孩子主要的活動空間與臥室，不同的空間看似獨立封閉，彼此之間卻又互相連結，而且透過開口處的自然光引入，也讓每一個房間擁有自己獨特的生活氛圍，展現出獨一無二的自在風格。

來源：《DECO TV》6 月

更多精彩內容請至 《DECO TV》