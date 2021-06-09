華融、恆大債券暴跌！市場懷疑真的「大到不能倒」？

中國兩大頂級債券發行人債券的大幅下挫，正在擴大市場交易員擔憂中國規模高達 8620 億美元的美元債市，可能出現拋售潮。

亞洲最大美元垃圾債發行人中國恆大的債券正面對一連串負面消息衝擊，也導致該公司債券近幾週來大幅下挫。

另外，身為最大投資級債券發行人之一的中國華融集團，之前也因未能及時發布年報而引發了潛在債務重組的猜測，據《彭博社》統計，恆大和華融皆有大約 210 億美元的美元債券尚未償付。

中國恆大 2025 年到期美元債 圖片：Bloomberg

雖然中國債市在短線上波動變大，並不是什麼新鮮事，但是最新的波動正在引發市場擔憂中國債市可能出現拋售潮，打破市場過去持有中國頂級公司的公司債「違約風險」極小的印象。

由於北京政府想在維持金融穩定和降低道德風險之間尋找平衡，故迄今仍未給予華融任何公開支持。

《彭博社》引述知情人士透露，中國金融監管部門近期已要求中國恆大的主要債權人，對恆大債務的風險部位展開新一輪壓力測試，意味要求恆大債權人需自身承受違約風險，政府可能不會出手拯救。

澳盛銀行交易策略部門主管 Owen Gallimore 表示：「中國投等級債券和高收益美元債市場的兩大巨頭，如今都已使投資者蒙受了重大損失。」

「與華融類似，世界很多投資組合中都有中國恆大高收益和高流動性債券的身影。」Owen Gallimore 說道。

對華融前景的擔憂現已蔓延到其他金融業同業，據《彭博社》上週報導，中國信達資產管理和中國東方資產管理皆已向中國銀保監會表示，擔心圍繞華融的動盪，可能會導致華融難以進入離岸融資市場。

據中共四川省紀委週三 (9 日) 發布的一份公告表示，中國長城資產管理公司副總裁胡小鋼，已因為涉嫌嚴重違紀違法目前正在接受調查。

華融期限較長的美元債券眼下仍遠低於平價水平，2025 年到期債券目前報 75.4，票面利率為 4.5% 的永續債報 70.4。

《彭博社》報價數據顯示，中國恆大 2025 年到期美元債週三 (9 日) 下跌 0.3 至 73.1，收盤有可能創下去年 10 月份以來的最低水平。

而在香港掛牌的中國恆大股價週三 (9 日) 一度暴跌 7.6%，即使恆大本週宣布的 3.36 億港元 (約合 4300 萬美元) 庫藏股，也未能抵擋跌勢，目前恆大股價對比去年 7 月時所創下的高點，已下跌大約 60%。

市場分析，恆大股價和債券價格的暴跌，也凸顯出中國政府在開始收緊房地產業的槓桿率之後，中國地產商面臨的壓力正日益加大。

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