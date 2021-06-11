阿里巴巴在校園測試無人物流卡車 明年目標1000輛上路

阿里巴巴 (9988-HK) 開發無人駕駛再進一步，跟隨特斯拉之後將進軍無人卡車。阿里巴巴 CTO 程立在 2021 全球智慧物流峰會上表示，阿里計劃與物流子公司「菜鳥」共同開發自動駕駛卡車。

程立指出，未來一年「菜鳥」將投入 1000 輛物流無人車「小蠻驢」進入校園和社區，未來阿里將在自動駕駛領域持續投入新技術以提升客戶體驗。達摩院和菜鳥已啟動公開道路無人物流卡車的定義與研究。他指出這將是到目前為止中國最大規模的物流無人車投入實景營運。

根據菜鳥資料顯示，目前「小蠻驢」已經成功在 15 家大專院校營運，服務 30 萬師生，每台每天最多可以運送 500 個包裹。

(圖片: AFP)

目前有數十家獨角獸、汽車製造商和大型科技公司，如百度等，均在加速研發自動駕駛系統，業內認為這將為運輸業帶來巨大變化。

根據數據顯示，中國重型卡車市場規模大約在 800 萬輛，主要幹線運輸成本約人民幣 3 兆元，其中運輸成本比重最高分別為人工成本 (20%) 和汽油(30%)。兩項成本高居不下離不開長時間駕駛和夜間駕駛需求。

無人配送方式具備低人力成本、載重量大、多點接駁等特點，有機會解決人力成本居高不下的難題。法人預估未來 3 年，無人物流的整車成本會逐步下降至人民幣 10 萬元以內，無人物流將出現爆發性成長。

至於全球市場方面，根據 ResearchandMarkets 的報告指出，2020 年全球貨運市場規模為 4.2 兆美元，預計到 2027 年可達 5.5 兆美元，2020～2027 年 CAGR 為 4%，這意味著至少有數兆美元的市場規模等待無人卡車去拓展。