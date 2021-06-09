生鮮網購新熱潮 熊媽媽買菜網5月銷售月增逾9成

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (9) 日公布 5 月合併營收達 23.6 億元，月增 10%、年增 18%，創同期新高，單月獲利 1.43 億元，年增 22%；其中，由於本土疫情擴散帶動線上購物，東森購物網 5 月營收衝上 9 億元，月增 22%、年增 62%，而去年 11 月收購的生鮮電商平台熊媽媽買菜網，5 月業績更將上月大增 91%。

東森購物前 5 月合併營收 113.7 億元，年增 20%，每股稅後純益 (EPS)6.71 元，年增 45%。

東森購物說明，5 月東森購物網與旗下熊媽媽買菜網針對疫情迅速推出防疫、民生相關商品，帶動業績大幅成長，在近期《SocialLab 社群實驗室》的網路聲量調查中，網友熱議的 5 大買菜網，以熊媽媽買菜網網路聲量最高。

熊媽媽買菜網主打新鮮蔬果，品項數達 1 萬件，據東森購物網觀察，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，業績飆增 4-5 倍，銷售前三名為蔬菜、肉類和特色熟食。

而在疫情升溫之際，東森購物防疫商品、食品和民生用品銷量均呈多倍數成長，防疫物資如口罩、面罩、護目鏡和酒精等，均較 4 月成長超過 17 倍，其次為米麵、生鮮食品月增近 5 倍。

此外，因應居家上班、遠距教學需求，電腦視訊等商品熱銷，成長幅度達 207%，而民生必需品衛生紙也成長 346%。