台積電Q1配息2.75元 寫按季配息以來新高 股東會改至7/26

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開董事會，決議今年第一季配發每股股息 2.75 元，為台積電 2019 年改採按季配息以來新高；並決議將股東常會日期由 6 月 8 日變更為 7 月 26 日。

為因應新型冠狀病毒肺炎疫情及主管機關公告規定，台積電董事會核准將 2021 年股東常會日期，由原訂 6 月 8 日變更為 7 月 26 日，開會地點仍為新竹國賓大飯店。

台積電董事會並核准配發 2021 年第一季每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 9 月 22 日，除息交易日則為 9 月 16 日，並於 10 月 14 日發放現金股利。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日也為 9 月 16 日，與普通股一致，配息基準日訂為 9 月 17 日。

台積電董事會核准資本預算約 92 億 9071 萬美元 (約新台幣 2555 億 7210 萬元)，內容包括建置及升級先進製程產能，建置特殊製程產能，廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產，及今年第三季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會今日也核准，擢升企業規劃組織策略規劃處資深處長李俊賢為副總經理。