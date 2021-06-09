〈國內疫情升溫〉銀行推信貸、轉帳手續費減免 鼓勵客戶宅在家

國內疫情嚴峻，銀行祭優惠鼓勵民眾線上交易，兆豐銀行推出「全民居家安心防疫信貸」專案，即日起到 9 月底止，透過線上貸款平台申辦信貸，可享開辦費 1000 元超低優惠；土銀則鼓勵多利用手機 APP 進行門號轉帳，成功轉出兩筆就有 30 元回饋金。

兆豐銀行線上貸款平台「信貸 e 把兆」，提供 20 到 60 歲的銀行客戶申貸，免保人、綁約 1 年，一段式利率最低 1.58% 起，額度最高可達 150 萬元，手續費則大減至 1000 元。

以貸款金額 30 萬元，借款期間 5 年為例，依貸款利率 1.58%、各項費用 1,300 元計算，總費用年百分率 1.75% 起，每月平均繳付本息約 5204 元。

根據兆豐銀行統計，截至今年 3 月底，線上信貸承作金額較去年第四季，成長率達 245%，顯見客戶對數位化的依賴程度快速升高。

土銀則是推出手機門號轉帳，即日起到 8 月 31 日止，透過「土銀行動銀行」APP 或個人網路銀行首次完成「手機門號轉帳功能設定」，成功轉出 2 筆交易，即可獲得 30 元回饋金。

為緩解本土疫情對產業與民生的衝擊，政府近期將陸續推動相關紓困措施，包含個人與產業紓困貸款等，銀行也積極透過加速數位化及流程簡化，提供客戶無接觸、無斷點的遠距金融服務，協助受影響之個人與企業共同度過疫情艱困時期。