〈國內疫情升溫〉全台國稅局15日重啟臨櫃報稅服務 採預約制控管人流

全台國稅局將自 15 日重啟臨櫃報稅服務，為控管人流，財政部今 (11) 日宣布，15 日起要進國稅局將採「預約制」，也就是說，民眾必須先透過網站線上或電話預約，並依照預約時間前往國稅局。

全台防疫三級警戒延長至 6 月 28 日，讓原本配合三級警戒而關閉國稅局臨櫃報稅服務的財政部，對於到底要不要重啟臨櫃服務陷入兩難，但最後考量民眾報稅需求，以及報稅截止日在即，最後仍決議在 15 日重啟臨櫃報稅服務。

但時值國內疫情嚴峻時刻，為避免過多民眾湧入國稅局，衍生群聚感染風險，為兼顧民眾與第一線員工的安全，自 15 日起，全台各區的國稅局、稅捐稽徵單位將實施高規格的防疫措施，除了佩戴口罩、量體溫與酒精消毒等「基本款」措施外，同時祭出預約制，控管人流。

財政部指出，各地區國稅局將在 14 日前，在網站公告網路申報服務預約方式等相關資訊，民眾在開放預約時間內利用手機或電腦至各地區國稅局網站線上預約取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦。

財政部表示，今年綜所稅申報截止日仍維持 6 月 30 日不變，呼籲民眾可利用網路、手機線上報稅，不僅省時便利，也能避免出門群聚與人流移動，降低被感染的風險。