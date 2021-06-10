〈紐約匯市〉等待通膨報告和ECB開會 美元持平 匯市波動性再降低

美元和主要貨幣周三 (9 日) 狹幅波動，投資人暫時在場邊觀望，等待即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI)，和歐洲央行(ECB) 是否會釋出縮減購債計畫的蛛絲馬跡。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤微漲 0.03%，報 90.14。

歐元兌美元文風不動，報 1.2176 美元，美元兌日圓略升 0.1% 至 109.62 日圓。

美國將公布 5 月 CPI，路透經濟學家預測將上漲 0.4%，而美國 4 月 CPI 的漲幅為近 12 年來最大，助長了物價上漲持續時間可能更長的觀點。

中國周三稍早公布，5 月生產者價格指數 (PPI) 出現 12 年來最大漲幅，CPI 也出現八個月來最大漲幅，但增幅小於市場預期。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說，央行官員對於「物價短期高漲不以為然」的態度，正在投資人之間引發共鳴，因此導致美元下滑。「通膨數據將高於一些人預測的短期水準，但是央行之間有著堅若磐石的共識，認為這只是暫時性通膨 (升溫)。」

加拿大央行周三一如市場預期按兵不動，表示將維持目前量化寬鬆 (QE) 步調，並重申利率至少在 2022 下半年之前都將保持不變。

聲明出爐後，加幣兌美元略升，但尾盤回到平盤，報 1.21 加幣兌 1 美元。

英鎊兌美元貶值 0.3% 至 1.4111 美元，英國和歐盟未能就脫歐後北愛爾蘭的貿易達成解決方案，雙方甚至互相出言威脅，對立氣氛可能延續到即將登場的 G7 高峰會。

德意志銀行的外匯波動性指數周二跌到 2020 年 2 月以來低點，周三進一步下滑。

雖然歐洲央行周四預料將保持當前寬鬆政策不變，但若更新經濟預測、或釋放未來幾個月縮減購債的訊號，都有可能影響歐元。

投資人也關注華盛頓的基礎建設案談判，以及其對美國經濟成長的意義。美國總統拜登日前拒絕共和黨的提案後，一個由兩黨參議員組成的跨黨派小組周三開始討論，是否可能在不加稅的基礎下翻新美國道路和橋樑。

加密貨幣回升，比特幣從周二的三周低點反彈，紐約尾盤上漲 8% 至 36114 美元。

截至周三 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：