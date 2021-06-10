股市是否繼續走多？「新興市場教父」墨比爾斯：聯準會一舉一動是關鍵

「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 周三 (9 日) 警告，投資者的困惑和無所適從衍生出比特幣等資產的瘋狂行情，現階段必須非常謹慎觀察市場波動和央行下一步行動。

鑑於全球經濟快速復甦伴隨通膨隱憂，近幾月市場不斷在猜測主要央行、特別是聯準會 (Fed) 何時可能開始減少購債計畫。Mobius Capital Partners 的創辦人墨比爾斯表示，現在必須密切關注央行的一舉一動。

墨比爾斯說：「我認為央行退場導致的貨幣供給回落，對市場非常不利，因此必須非常仔細地觀察這一點。可以肯定的是，目前市場正處於一個非常不確定的時期。」

金融市場正出現極端波動的情況，包括今年初由 Reddit 推動的散戶大買迷因股，以及加密貨幣市場的劇烈波動，尤其是比特幣。

墨比爾斯認為，投資者的冒險行為和市場波動都是因為困惑所引發的，他說：「很多人手頭有現金想做點什麼，多數人都感到困惑。他們看到非常信任的比特幣下跌也感到困惑。」

墨比爾斯說，市場現金流竄，導致很多困惑和迷失，這便是讓市場走向瘋狂的原因。儘管如此，他認為若各國央行不提早停止購債計畫，市場仍可能走高。

墨比爾斯說道：「大量資金湧入市場沒有理由不走高，不僅是美國市場，MSCI 和新興市場的漲幅實際上也超過標普 500 指數。你可以看到除非貨幣供給大幅回落，否則會持續下去，這就是為何必須關注全球央行的行為，尤其是聯準會。」