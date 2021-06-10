遠程醫療商機浮現 亞馬遜高層：多家企業已簽約使用Care

亞馬遜 (AMZN-US) 醫療服務副總裁 Babak Parviz 週三 (9 日) 表示，自家遠程醫療服務「Care」已經吸引多家有意使用的企業。

Parviz 在《華爾街日報》舉辦的 Tech Health 視訊活動上表示，「很多公司對我們這項服務很感興趣。」他補充，亞馬遜計畫今年夏季稍晚宣布已與亞馬遜簽約使用該服務的企業名單。

該消息傳出後，大型遠程醫療提供商 Teladoc Health (TDOC-US) 週三下跌 2.50 美元或 1.63%，收 150.43 美元。

Care 於 2019 年啟動，原為公司西雅圖總部及其周邊地區員工的試行計畫。該服務提供視訊虛擬護理訪問，以及免費的遠程醫療諮詢，也提供付費護理師到府快篩與接種疫苗的服務。

亞馬遜 3 月時宣布，今年夏季起該虛擬護理服務將擴大提供給全國員工以及其他企業。最初新增的面對面服務將只在華盛頓州和巴爾的摩、華盛頓特區在內的都會區提供。

Parviz 表示，亞馬遜正戮力讓其他地區也能全面使用 Care 服務。「我們會盡快，亞馬遜正著眼於未來將該服務帶到農村地區。」

他補充，為了達到這規模，亞馬遜將必須聘用數千名員工。

亞馬遜長期努力顛覆醫療保健產業，除了 Care，去年秋季也推出了線上處方簽領藥服務 Pharmacy，係建立在 2018 年收購的 PillPack 公司基礎上。去年亞馬遜與員工健康服務供應商 Crossover Health 合作，在少數幾個城市為倉庫工人及其家人開設了社區健康診所。

亞馬遜也與波克夏 (Berkshire Hathaway) 和摩根大通 (JPM-US) 合夥創辦旨在改善業主健康計畫的合資公司「Haven」，但該公司於 2021 年初解散，凸顯出美國醫療保健領域的挑戰十分艱難。