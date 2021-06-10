Q1製造業營收、固定資產增購投資 雙創同期新高

經濟部統計處今 (10) 日公布首季製造業投資、營運概況調查報告，在電子、傳產帶動下，首季製造業營收達 7.25 兆元，季減 10.7%、年增 22.5%，製造業國內固定資產增購金額也在半導體積極投資先進製程產能下，金額達 4120 億元，季減 4.2%、年增 18.6%，雙創歷年同期新高。

統計處表示，今年第 1 季製造業營業收入創下歷年同期新高，主因是智慧行動裝置、遠距應用相關設備持續熱銷，激勵資訊電子產業營收攀高，加上全球經濟景氣回升，帶動化學、鋼鐵、機械、汽機車等各傳統產業營收均呈現二位數正成長。

第 1 季製造業國內固定資產增購金額則達 4120 億元，季減 4.2%、年增 18.6%，同為歷年同期新高，其中，機械及雜項設備增購占 84.4% 最多、年增 16.6%，房屋及營建工程則居次，占比為 15%、年增 32.8%。

從行業別觀察，統計處表示，石油及煤製品業受惠國營事業加速重大投資，增購 85 億元、年增 61.3%，增幅最大且連續五季正成長，電子零組件業、電腦電子及光學製品業、基本金屬業也在廠商擴大投資、回台效應下，年增幅均達 20% 以上。

展望未來，統計處認為，半導體業者積極擴增資本支出預算，保持先進製程技術領先優勢，也帶動相關供應鏈加深在台投資，離岸風電產業國產化也逐步落實，均有助製造業投資成長動能維持高檔。