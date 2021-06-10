中光電看旺需求 6月影像產品出貨可望月增近6成

背光模組大廠中光電 (5371-TW) 5 月受缺料、缺櫃影響，營收較 4 月下滑，但隨著訂單需求仍強，加上遞延產品出貨，預期 6 月影像產品出貨將月增 6 成，整體第 2 季影像、節能兩大產品線出貨都可望季增雙位數。

中光電表示，5 月影像產品在燈泡及雷射機種遞延訂單出貨下，單月出貨達 6.6 萬台、月增 51%，隨著各類燈源及應用別產品線出貨上揚，預估 6 月影像產品出貨將持續增加，出貨量可望月增近 6 成。

節能產品方面，中光電指出，電視產品出貨受到缺料、缺櫃影響，5 月出貨量約 452.3 萬片 / 台，月減 2%，但隨著宅經濟、教育需求仍強，有助電視、PID、筆電機種出貨成長，6 月出貨可望較 5 月回溫。

展望未來，中光電認為，雖然短期仍受缺料、缺櫃影響，但本季影像、節能兩大產品線出貨都可望季增雙位數，電視、PID 需求強勁，下半年也將有新客戶加入，訂單能見度已達下季，計畫持續擴充越南廠區，首季完成一廠擴充後，已啟動二廠擴充計畫，預計 2023 年開出後，整體電視產能將成長 3.5-4 倍。

中光電 5 月營收受零組件缺料影響，單月營收下滑至 37.22 億元，月減 0.9%、年增 4.5%，累計今年前 5 個月營收達 174.99 億元、年增 14.8%。