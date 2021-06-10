〈焦點股〉PA三雄回神 穩懋觸及漲停登1個半月新高

電子股今 (10) 日展開報復性上漲，成交比重回升至 5 成以上，帶動大盤勁揚站回萬七，其中，PA 三雄吸引買盤進駐，穩懋 (3105-TW) 午盤前獲得大單敲進，一度亮燈漲停，攀上 1 個半月來新高，宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 漲勢也不俗，買氣相當熱絡。

下半年進入電子產業旺季，市場焦點也重回蘋概股，內外資法人積極搶進卡位，其中，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋在大量買盤湧入下，午盤前叩關漲停價位 365 元，為 4 月底以來的高點，並一舉收復季線，成交量爆出逾 1.5 萬張。

PA 三雄今日量價齊揚，宏捷科盤中一度大漲逾 9%，最高來到 154 元，午盤後仍上漲逾半根停板；全新盤中勁揚近 6%，最高來到 125 元，午盤後漲幅逐漸收斂至 1% 左右。

蘋果擺脫疫情陰霾，新 iPhone 力求 9 月順利亮相，法人看好供應鏈將啟動拉貨潮，尤其是上游零組件，6 月都已陸續展開備料，手機 PA、WiFi 在去年下半年回溫後，需求持續穩定成長。

穩懋 5 月合併營收達 20.6 億元，月增 1.78%、年增 3.78%，連兩個月站上 20 億元大關，累計今年前 5 個月營收達 100.85 億元、年增 0.26%。展望本季，產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑，預期 6 月營收續站穩 20 億元。

全新 5 月營收 2.88 億元，月減 0.12%、年增 49.25%，創下歷史同期新高，累計前 5 個月營收達 14.66 億元、年增 41.02%。宏捷科 5 月營收 3.79 億元，月增 1.19%、年增 35.67%，續創近 65 個月新高，累計前 5 個月營收達 18.19 億元、年增 32.82%。

