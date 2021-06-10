台股強彈站回17100點 外資終止連4賣 三大法人買超159.47億元

電子股重返市場主流，台積電今 (10) 日登高一呼，聯發科、大立光等權值股齊攻高，電子成交比重返回 5 成以上，大盤一舉站上萬七，強勢收復 5、10 日線，終場上漲 193 點，收全場最高 17159 點，三大法人合計買超 159.47 億元，其中，外資終結連續 4 個交易日賣超，回補逾 160 億元。

台股今日成交值略增至 4000 億元之上，觀察籌碼面，外資轉為買超 161.16 億元，終止連 4 賣；投信持續賣超 18.73 億元；自營商與外資同調，買超 17.05 億元，三大法人合計買超 159.47 億元。

台積電擺脫連日整理的走勢，勁揚 2.2%，收最高 599 元，市值回升至 15.53 兆元，挑戰重返 600 元關卡；聯發科大漲逾 3%，一度站上千元大關，終場收 998 元；大立光強漲逾 4%，聯電、日月光投控、瑞昱等電子股也有 1-3% 的漲幅。

台股盤中再現十千金榮景，其中，矽智財廠力旺直奔漲停 1180 元，改寫新天價，亞德客 - KY 大漲半根停板，重登千金股行列，股王矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞 - KY 均表現不俗。

市場焦點也重回蘋果概念股，PA 三雄今日獲得買盤青睞，穩懋午盤前在大單敲進下，一度亮燈漲停，達 365 元，終場漲勢收斂，收 358 元，仍創 1 個半月新高，並成功收復季線，成交量高達 1.6 萬張，宏捷科、全新交投也相當熱絡。

汽車傳動系統製造廠和大 5 月營收 6.02 億元，月增 7.86%、年增 135.17%，呈現連 3 月上揚態勢，和大表示，已與客戶達成協議調整貿易條件並漲價，今年營運樂觀，和大今日受買盤追捧，股價勁揚逾半根停板，一度站上百元，終場收 99.1 元。