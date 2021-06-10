台灣疫情持續延燒，三級警戒將至少再延長兩周，然國際股市多屬持穩高檔以上表現，台股強勢反彈後量縮整理，在指數尚未出現突破性表現之前，以個股表現機會相對較高。

【文／黃俊超】

美、中貿易戰開打後，蔓延至經濟、國防、科技甚至外太空，也凸顯了台灣在地理位置、經濟與科技上的重要性，雖然僅是蕞爾小國，不過以護國神山台積電為首的科技公司，打造獨一無二的矽盾堅強防禦，縱然疫情仍不易於短時間之內獲得控制，不過日、美接連給予台灣疫苗，黎明前最黑暗卻也充滿希望。

貨櫃三雄為人氣指標

近日，疫情延燒向台灣經濟命脈重鎮的新竹科學園區，源頭是外籍移工，除了政府緊急應變處理外，他山之石可以攻錯，或可參考去年新加坡曾發生超過半數移工染疫的緊急應變，台灣目前一切都還來得及。疫情嚴重影響生活方式，不過對股市威脅已是大幅降低，加權指數反彈逾二千點後，回到一七○○○點附近震盪。

短時間之內，加權指數若再次面臨考驗，有兩個較大的可能性，第一點是國際股市回檔，重中之重為美國聯準會的態度，縱然今年升息機率頗低，不過若提前縮表或採其他方式收回資金，則不利於資金行情，須觀察公債殖利率、地緣政治、美元指數、油價、各類原物料報價等多項因素與數據；第二則是台灣疫情進入第四級警戒。

而加權指數本波反彈最高距歷史高點不到四○○點，若要挑戰新高，則國際股市表現至為關鍵。領先群以歐洲為首，包含指標的德國與法國，中南美洲如巴西、東南亞如越南等，都在創高軌道上，而後則是美國道瓊與 S&P 500、南韓股市，皆已逼近前高，再往後如 Nasdaq、費城半導體、台灣、日本、中國等下跌後彈升。

加權指數走勢長期來看，與費城半導體指數具有高度正相關，主因為以科技類股為主軸，然自第二季起，傳產勢力大幅抬頭。貨櫃航運三雄長榮、陽明與萬海，是本波最亮眼的明星，不論在獲利能力、題材性與人氣，皆是位居台股之冠，且同步獲得納入台灣五○成分股，成交占比以一擋百。

成本推升 紙類股利多頻傳

在國際股市下波趨勢方向尚未明朗之前，台股短期內成交量相對萎縮、高當沖比的狀況恐仍將持續，尤其隨著國際總體經濟持續復甦，貨櫃三雄不僅持續獲得外資調高目標價，也依舊會是當沖客心中最軟的一塊。此外，國際油價走高，雖然之前台塑集團示警石化價格到頂，不過理論上高油價將有利於保持一定的利差。

鋼鐵類股在中國政府政策與美國基建政策間拔河，然而可以確定的部分可分為兩塊，一是龍頭中鋼盤價相對落後國際，仍具漲價空間，而鐵礦石、廢鋼等價格受影響而下滑，則有利成本控管；二是大成鋼與大國鋼，收購美國不鏽鋼及鋁製品廠效益可望持續顯現，將直接受惠美國基礎建設政策。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2147 期

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