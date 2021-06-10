美系客戶訂單三倍跳 聚鼎5月營收締新猷 可望連兩季衝高

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收，在美系智慧型手機 PPTC 開始拉貨、併購 TCLAD 效益發酵，營收衝上 2.86 億元，月增 34.9%、年增 118%，創歷史單月新高，據了解，目前美系大客戶訂單已是去年全年的 3 倍以上，公司看好，營運將一路走高到第三季；聚鼎前 5 月營收 10.48 億元，年增 63.9%，同寫歷史新高。

據悉，聚鼎美系客戶推出的智慧型手機，每台會用到 3 顆 PPTC，過往聚鼎只供應其中 2 顆，但藉由成本以及產品品質優勢，供應數量提升到全數 3 顆，且涵蓋所有該客戶新機種，自 5 月起開始出貨，顯示聚鼎在該客戶的重要性提升。

隨著供應數量增加，聚鼎今年可望超越日廠，成美系客戶最大的手機 PPTC 供應商。

聚鼎強調，相較去年拉貨保守，今年美系客戶需求相當強勁，過往是每個月確認訂單，現在訂單已看到第三季。

除了在智慧手機 PPTC 的市占率提升，聚鼎的三端保險絲 (CLM)，也透過大客戶打進美系客戶平板產品；聚鼎透露，今年除擴充 CLM 產能，客戶也希望可建置一條專屬產線，但還在談合作細節，最快明年會有結果。