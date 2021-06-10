〈東元改選前哨戰〉第二大股東華新加碼逾7000張 持股比破1成

東元 (1504-TW) 經營權之爭未落幕，集團會長黃茂雄引進華新 (1605-TW) 入股躍升第二大股東，據公開資訊觀測站資料顯示，華新 5 月加碼東元 7157 張股票，持股比從 9.7% 攀升至 10.33%。

東元與華新去年底以換股方式建立策略聯盟，東元今年初在經營權陷入白熱化之際，三大股東包含華新董事長焦佑倫、寶佳集團創辦人林陳海、東元集團會長黃茂雄共同站台，強調將以廣大股東最大利益為前提。

東元今年將全面改選 11 席董事，因應疫情股東會將延期召開，目前董事會尚未決議股東會日期，父子經營權之爭也陷入延長賽。

從電子投票結果方面來看，黃茂雄陣營提名候選人，拿下過半票數、約 62%；以東元現任董事長邱純枝與黃茂雄拿下最多票數，分別 4.37 億股、4.94 億股，其餘董事候選人得票數約落在 2.4-2.7 億股，配票相對分散。

被視為改革派的黃育仁陣營董事候選名單中，英毅投資代表人、前東元總經理特助黃立聰票拿下 8.59 億股，也是此次電子投票數最多者，另外黃育仁則獲得 3.34 億股。

黃育仁宣示聚焦東元 3.0 計畫，並在股東會提出討論事項「轉投資事業檢討改進案」，目標讓東元股東權益報酬率提升至 10% 以上，不過從電子投票結果顯示，約有 3.14 億股、過半數投下反對票。