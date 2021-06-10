零組件吃緊 和碩5月營收903億元年減2成 近四年同期低點

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收，單月營收達 903.21 億元，月減 2.94%、年減 20.85%，為近四年同期低點，累計前 5 個月營收達 3999.48 億元、年減 19.43%，和碩表示，零組件供給仍吃緊，但維持第 2 季筆電出貨季增 5-10% 目標。

和碩 5 月筆電出貨 75-80 萬台，月增 6.67%、年減約 3 成，主要受缺料影響，桌機主板出貨則達 62 萬台片，約持平上月，但年增 55%，累計前 5 個月筆電出貨 370-385 萬台，桌機主板則出 288-303 萬台片。

展望未來，和碩指出，維持第 2 季筆電出貨預期，估季增 5-10%，達約 230-250 萬台，桌機、主板則受傳統淡季影響，估出貨季減 15-20%，下半年隨著資訊、通訊、消費等三大產品線新品陸續推出，動能可望回溫。

疫情方面，和碩表示，配合政府三級防疫措施延長至月底，公司分區分流、居家辦公措施也同步至 6 月 28 日，海外廠區方面，目前印度新廠建置計畫，仍照既定規畫將在下半年完工開出，越南新廠同樣也預計最快下半年開出。