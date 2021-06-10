〈疫情重創內需〉全家5月營收4年半來首見衰退 統一超穩住寫同期新高

超商雙雄陸續公布 5 月合併營收，統一超 (2912-TW) 達 220.83 億元，月增 4.22% 年增 5.79%，呈現連 4 個月正成長，並創同期新高，展現多元事業體動能挹注，不過，全家 (5903-TW)5 月營收 71.55 億元，月增 1.7%，年減 2.16%，是 2017 年 3 月以來首見衰退，反映本土疫情爆發影響成長動能。

全家說明，因疫情擴散造成部分學校、廠區和交通站點關閉，進而使封閉商圈，截至 5 月底須暫停營業的店鋪共 80 家，影響營運動能。

統一超指出，即便本土疫情擴散，台灣 7-ELEVEN 營收穩健成長，轉投資事業統一生活 (康是美)、統一速達 (黑貓宅急便) 和統一精工也表現亮眼，再加上菲律賓與上海 7-ELEVEN 皆較去年同期成長所致。

其中，台灣 7-ELEVEN 因完成虛實整合，會員活躍度較去年同期成長 3 倍，而為因應疫情，快速應變推出防疫物資箱、生鮮蔬果箱，將 7-ELEVEN 打造離家最近的社區防疫補給站，平均每日銷售逾千箱，推升整體預購成長 15%。

另一方面，統一超啟動 foodomo 外送和預約外帶自取等新服務，吸引 25 萬人次使用，也有助推升本業營運向上。

而隨著網購需求升溫，7-ELEVEN 交貨便常溫和冷凍寄取件使用頻次大增，7-ELEVEN 冷凍交貨便服務帶動相關業績年增超過 30%。

全家則表示，整體營收雖受疫情因素干擾，但鮮食、端午預購、EC 代收皆維持正成長，其中，便當主食、輕食沙拉、麵包甜點等品類皆有近 10% 的成長，端午預購的主力商品粽子因可冷凍保存符合宅居飲食的需求，年增 20%，泡麵、零食、罐頭等適合囤積常備的居家物資品群，則有 10-20% 的增幅。

展望 6 月，7-ELEVEN 強打「i 預購」平台銷售，並擴大生鮮蔬果採購種類及多元居家防疫商品結構。

全家則表示，將以多元商品、虛實融合的管道，以及快速低接觸的購物方式加以積極對應消費者行為轉變，而隨著夏季冰飲品旺季報到，各式冰品、啤酒、輕食將陸續推出話題新品和促銷活動，可望成為驅動營收的動能。