疫情不結束 通膨壓力難降

文．洪寶山

遠親不如近鄰！日本贈送台灣一二四萬劑 AZ 疫苗在六月四日抵台，同樣打著「人道主義」的旗幟，日本是無償的回饋，中國則埋下「中央贈與地方」的政治陷阱，還利用百姓對疫情的恐懼，操弄台灣內部各族群的分裂與不信任，誰在見縫插針？誰可共患難？誰是大難臨頭各自飛？誰在趁火打劫？這場疫苗戰著實看清一點─多數人把自身利益擺在國家之上，可預見將來真的發生戰爭時，台灣內部族群會被操弄撕裂得比現在更分裂。

攘外必先安內，台灣的敵人是自己，正如英國衛報所分析的：「台灣的防疫─自身成功的受害者」，又稱做「捧殺」，也就是俗話說的「捧得越高，摔得越重」，這點跟股民面對技術面破線該止損時，理智雖然知道該遵守紀律離場，但心理面卻屈從人性弱點，選擇性的躲避面對現實，以至於一步錯、步步錯，最終荒腔走板。

每個股民都經歷過─錯過了止損點，擺在面前的就是兩條路，(1) 只要方向是對，錯就錯到底，堅持下去，總有一天會扳回來的。(2) 及時回頭，重新來過，永遠不嫌晚。一般來說，多數的股民都會選擇堅持下去，畢竟止損就是承認錯誤，心理這一關過不去。

到明年底的全球新常態 佳節過後 疫情就升溫

台灣的疫情正如先前多次提示的：「要習慣與病毒共存的新常態」，單是看看英國對抗 COVID-19 Alpha 變異病毒的過程就該明白，就算有疫苗、有快篩能量，但要同時維持經濟活動正常，自然是不可能永遠保持本土零確診，尤其是面對傳染力更強的 COVID-19 Delta 變異病毒 (印度)，就連果斷封城與大量快篩的中國，也做不到長時間的本土零確診。觀察世界各國可發現，每逢佳節過後，疫情就升溫，這就是至少到明年底的全球新常態。

英國 Alpha 變異病毒 已三度封城

端午連假該怎麼放？有人建議合併到中秋節一起過，其實照表操課、原地過節是最佳的方案。回顧英國去年爆發第一波 Alpha 變異病毒，當時英國首相還語出驚人的表示自然防疫法以求盡早達到群體免疫，結果拖到三月二十三日封城，直到六月才逐步解封，過程花了二個半月到三個月。然後同年十一月第二次封城一個月，當然是為了過聖誕節，結果 Alpha 變異病毒疫情延燒，不得不在今年一月第三次封城，持續到六月二十一日也沒把握能解封。

由此可見強化三級警戒到六月二十八日是無法根本阻斷英國 Alpha 變異病毒的蔓延，至截稿為止，根據台鐵表示還有八萬張車票沒有改期，如果防疫措施不變的話，可預期六月二十八日過後也無法解除強化三級警戒，假設正在廣州擴散的 COVID-19 Delta 變異病毒這個暑假不會侵台，則參考英國與美國第一波疫情爆發後的解封時間，台灣大概率可以趕上九月開學前解除強化三級警戒，如此電子的返校潮商機還有機會期待。

全球第四大港鹽田港工人確診後，當局曾暫停出口作業近一週，由於檢疫措施趨於嚴格，港口作業效率驟降，作業效率僅有正常的三○％，自新一波疫情爆發以來，鹽田港每天無法處理的貨物大約有 25,500 TEU。蘇伊士運河長賜號堵船時，每天影響的貨櫃量為 55,000 TEU，但卡船事件僅延續六天。

鹽田港船期延誤 推升電子商品價格

如今在鹽田港，船期延誤時間已拉長至十四天，而且還在繼續增加中，同時也影響附近的蛇口港、南山港變得更加壅塞，目前推估等到港口恢復正常運作，船期預估延誤時間可能因而多達十四天至三十五天，這可能推升整體電子商品的價格，影響中國出口物價，進而衝擊歐美進口價格。

台灣半導體的移工群聚感染，全球正在緊盯著斷鏈的威脅，熱錢也很有效率的展開移動，觀察滬港通北上資金連續性的買超滬深股市的半導體族群，芯片股王的卓勝微市值在半導體族群排名第七，主攻 5G 射頻 IC 前端模組，搭上中國 5G 換機潮紅利，市場看好突破西方半導體的包圍，實現中國射頻模組的去美化，六月九日股價創掛牌以來新高，盤中見到 454.6 元人民幣，市值超過 1510 億元人民幣，今年第一季 EPS 1.476 元，本益比高達 76.76 倍。

「缺芯」加劇 漲價趨勢還會延續

在比價效應下，北方華創、華潤微、紫光國微等個股同步跟漲，分別距離突破前高皆不到一○％，在全球達到七○％的疫苗接種率之前，COVID-19 疫情不會結束，換言之，缺芯潮至少還要持續一年，也就是說芯片漲價趨勢還會延續，高盛最新研究報告指出，全球多達一六九個行業在一定程度上，受到晶片短缺的打擊，包括鋼鐵產品、混凝土生產、空調製造、啤酒釀造、肥皂生產等眾多行業。

而全球「缺芯」加劇，讓漲價勢在必行。「買不到」和「買不起」已成為不少下游企業共同面臨的困境，例如去年某款德國產晶片的價格就漲了五倍。假如台灣半導體真的發生斷鏈，全球業者也只能受著，因為高階製程晶片基本上轉不了單，成熟製程的產能更缺，所以斷鏈只會更漲價。

題外話，如果真的斷鏈也好，說不定台灣防疫中心就會改變立場，讓日本跟美國疫苗更積極地捐台，同時也讓中國了解台灣半導體的影響力，是否能夠承擔武力犯台的代價。

科技業成本墊高 通膨壓力上揚

不管是從海運運費，或是電子供應鏈緊張等角度，今年的通膨壓力可以說是二○○八年美國聯準會 QE 以來最高，比較二○一○年以後與二○二一年的兩次經濟復甦模式，可以發現同樣是全球央行貨幣大寬鬆，但二○一○年後的資金氾濫並沒有造成通膨上揚，可是這次在供應鏈不順暢，而且科技業成本墊高，通膨壓力才真正上揚。

由此可知，在互聯網的科技創新、半導體摩爾定律降低製造成本，才是造成通膨已死的關鍵因子，從這個角度來看，葉倫對通膨最新的觀點認為：「通膨上揚可能延續到明年」，頗具有參考價值。

話雖如此，但大宗商品最近除了油價與黃小玉之外，基本金屬處在整理期，原因除了五月中國出手壓制鐵礦砂漲勢，最新的利空是拜登的二．三兆美元基建計畫縮減到一．七兆美元，共和黨國會議員還是不同意達成協議，由於民主黨中間派參議員曼欽已經表態，不會支持取消阻撓議事，這將阻礙拜登在選舉改革和氣候變化等問題上部分立法議程，所以拜登無法直接獨自行動。

由於阻撓議事要求，在參議院獲得六十票才可通過一項立法，而民主黨在參議院只有五十票，換言之，這個夏天要看到拜登的基建計畫過關是不太容易的。

來源：《理財周刊》1085 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》