網路詐騙猖獗？學會這兩招不被騙

文．理財周刊

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心提升為三級警戒，許多民眾選擇待在家中，靠上網購物填補家用或是觀看訊息，無形中卻讓網路相關詐騙紛傳。

網路因有迅速、方便、資訊流通特性，卻反而成為不肖業者犯罪的利器，不僅網路假消息氾濫，更有惡質網路詐騙犯利用一頁式廣告移花接木，盜用品牌專利資料以販售自家仿冒產品，嚴重傷害業者商譽、消費者權益，以及網路生態的正當性。

最近就有技術被國際廣為肯定的知名廠商被冒用，消費者付完錢之後才發現被騙；而受害廠商循線追查後，發現這些一頁式網站與廣告大多為境外帳號，不為政府管轄，也求助無門，因此呼籲民眾接收訊息時必須辨明包裝真偽，並利用可靠的通路購買，才能確保自身權益，不讓詐騙集團得逞。

以「乳鐵蛋白胜? 技術」論文登上國際醫學期刊，取得多國專利，並獲得國際美妝及品質多項大獎的「肌活麗學創研所」總經理，也是全世界第一個將乳鐵蛋白胜? 技術應用在頭皮抗老化的先驅—黃琇琴博士，正因獨創的研發技術與國際殊榮而遭不肖業者覬覦，近來頻頻盜取黃琇琴博士的受訪影音與該公司專利資料，套用於其不明來歷的產品上，藉以詐騙消費者。

對此，肌活麗學創研所曾向警政單位提出檢舉，但因為是境外帳號無從查緝，即使沉寂一陣子，該不肖業者仍故技重施，數月後再以新帳號捲土重來，令肌活麗學的權益受損且不勝其擾。更值得注意的是，曾有消費者因聽信廣告而購買養髮劑，打開包裝一看，不但產品標示成分與廣告訊息完全不同，「一噴，還有刺鼻的香精味！在皮膚上有刺激感，且根本沒有發生任何宣稱的作用效果」，成分來源不明的產品，對消費者造成的健康影響，令人堪慮。

肌活麗學創研所董事長鄭裕正也鄭重呼籲，消費者在選擇產品時應該放亮雙眼、並建議以下列兩方式謹慎選購，以免購買到傷身又被騙錢的仿冒品。

一是查證真偽：認明產品品牌商標與產品外觀；二是從可靠通路購買：前往品牌官網確認授權的網路銷售平台、實體商店，進行購買。落實以上兩步驟，就不會被詐騙。

「肌活麗學創研所」是由農委會所屬財團法人農業科技研究院衍生的公司，以非藥性結合細胞分子生物學訴求，近幾年在育髮與黑髮、頭皮抗老生技領域表現亮眼，時而獲獎；旗下「MAVROS 烏麗絲」上市第二年，即獲得 Beauty Industry Awards 最佳護髮獨立品牌及 Monde Selection 世界品質評鑑大會美容（化妝）保養品髮類金獎兩項國際大獎，並入圍 2020 Pure Beauty Global Awards Best 最佳頭髮護理類新品。

另一項頭皮護理產品「髮蔓濃系列」今年四月也榮獲 2021 Monde Selection 世界品質評鑑大賞化妝保養品類最高榮譽「特級金獎」，當努力的成果遭不法人士剽竊專利、混淆視聽，董事長鄭裕正表示，公司必將追究到底，以維持客戶對產品的信賴，並確保消費者的健康和權益。

鄭裕正董事長進一步表示，消費者進行消費時選擇可追蹤的可靠消費管道，千萬勿因一時不察而「一鍵下單」，如此不但未能讓頭皮獲得良好照護，更傷了荷包和健康！如果遇到有疑慮之事件時，均可撥打警政署專線 165 反詐騙電話諮詢。

（圖片來源：肌活麗學創研所提供，左 2 為黃琇琴博士）

來源：《理財周刊》1085 期

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