〈永豐金法說〉疫情如能兩週內穩定控制 今年GDP仍可保四

國內疫情爆發衝擊我經濟成長率 (GDP 年增率)，永豐金總經理朱士廷表示，疫情主要影響內需消費，但製造業影響相對輕微，只要未來兩週疫情獲得控制，預估全年 GDP 仍有 4.5%。

永豐金 (2890-TW) 今 (10) 日舉行第 1 季線上法說，朱士廷會中針對疫情對 GDP 的影響與經濟展望做上述回應。

朱士廷表示，5 月 19 日全台防疫進入三級警戒後，導致人流移動減少，部分餐飲業也喊停，這波疫情對消費內需、運輸觀光造成一定衝擊，但相較於內需受疫情衝擊，我今年以來的出口訂單仍維持高成長。

朱士廷進一步指出，根據歐美的經驗來看，目前的防疫管制措施對製造業影響相對輕微，預估第 2 季我出口仍可有 20% 以上的年增幅；從出口、投資與消費三大面向評估，只要能守住廠商訂單，加上政府的紓困措施，預估可貢獻 GDP 約 0.9%。

朱士廷認為，在內外需互為增長的情況下，第 2 季 GDP 表現將取決未來兩周的疫情發展，如果疫情繼續升溫，對內需影響就會變大，但若疫情仍逐漸的穩定控制，預估對第 2 的 GDP 影響將在 2 百分點以內，全年 GDP 預估約 4.5%。