亞太電攜富鴻網、光寶科 打造首座5G毫米波智慧桿

亞太電 (3682-TW) 今 (10) 日宣布，攜手富鴻網、光寶科 (2301-TW) 於北市 5G 智慧 IoT 路燈號誌共桿示範點，共同打造首座整合路燈、交通號誌和物聯網設備的 5G 毫米波 (mmWave) 智慧桿。

此次 5G 毫米波智慧桿計畫中，由亞太電提供 5G 網路、富鴻網進行 5G 應用整合與工程建置，光寶科則建置燈桿示範點；智慧桿 5G 網路採 28GHz 頻段，相較於 3.5GHz(Sub-6) 頻段，具備速傳輸、低延遲優勢，並搭載 AIoT 環境品質空氣感測器、CCTV 影像辨識、自駕車 C-V2X 車聯網通訊技術、號誌控制、互動式螢幕等多元設備與裝置。

亞太電表示，未來智慧城市中，將布滿綿密的 5G 互聯基礎建設，而智慧桿透過 5G 網路加速資料傳輸，可協助政府即時進行環境汙染、人流及車流分析、違規偵測、交通運輸管理等遠端監控服務。

據美國研究機構 Navigant 報告預估，2028 年全球將有超過 9000 萬盞智慧桿，未來衍生的智慧創新應用產值，將超過 70 億美元，智慧桿成為未來 5G 智慧城市發展的關鍵基礎設施。