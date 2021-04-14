元太攜亞太電、英研智能推彩色電子紙看板

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (14) 日宣布，與亞太電 (3682-TW)、英業達(2356-TW) 旗下英研智能合作，推出先進彩色電子紙看板系統，鎖定公共顯示廣告看板應用，也與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，導入桃園機場二航廈，應用在防疫資訊宣導上。

元太表示，這次是由英研智能打造先進彩色電子紙看板系統，採用 ARM 晶片平台軟硬體技術，並整合元太開發的電子紙時序控制晶片 T1000、彩色電子紙驅動波形軟體 (Waveform)，亞太電則負責系統整合商角色。

元太進一步表示，先進彩色電子紙看板系統除應用在防疫資訊宣導外，未來也將鎖定智慧廣告看板、大眾交通常態性看板系統應用，這次全彩電子紙顯示技術，則是由青色、洋紅、黃色、白色等四色電子墨水粒子組成。

元太近年持續拓展彩色電子紙應用範圍，除了電子看板應用外，也針對電子貨架標籤、零售看板應用，推出新世代黑、白、紅、黃四色電子紙顯示技術 E Ink Spectra 3100，展望今年，雖然缺料狀況嚴峻，但仍看好三大產品線，包含電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 動能延續。