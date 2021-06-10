〈高端新冠疫苗〉明年產能拉升達上億劑 可滿足國內外施打需求

高端疫苗 (6547-TW) 總經理陳燦堅今 (10) 日表示，新冠疫苗原物料都已備妥，今年產量可達 1000 萬劑，明年規劃擴增至上億劑，雖然有東南亞、中南美等友邦國家洽詢訂單，但仍會優先滿足台灣施打需求。

陳燦堅指出，疫苗生產工廠最大罩門就是原物料供應，且難以有替代品，由於全球疫苗廠都在搶原物料，導致疫苗原物料供應吃緊、價格翻倍漲，其中疫苗用的針筒，光是運費就達百萬元。

陳燦堅表示，開發疫苗一路以來，都提早備料疫苗原物料，今年將配合政府政策，將產能逐步擴大至千萬劑，所有原物料準備就緒，能滿足需求。

陳燦堅說，新冠疫苗最大目標是走向國際市場，預計明年有機會開始著手布局，其中，東南亞、中南美等友邦國家提出疫苗需求，規劃下半年至明年將產能拉升至 1 億劑，可滿足國內施打需求，也能出口至海外。

食藥署今日同步表示，將盡快展開高端新冠疫苗數據審查，最快 3-5 天有機會通過緊急使用授權 (EUA)，陳燦堅回應，希望數據交給主關機關後，能盡快取得 EUA，後續將依依照政府規定陸續交貨。

市場傳，政府採購高端新冠疫苗，一劑價格約落在 800 元，對此，陳燦堅指出，由於有簽保密條款，因此價格以主管機關公布資訊為主，不針對價格回應。