4月底受雇員工增7000人 5月過後疫情恐襲擊勞動市場

主計總處今 (10) 日公布 4 月工業及服務業薪資統計結果，4 月底全體受僱員工人數 817 萬人，月增 7000 人或 0.09%，又以住宿及餐飲業增加 5000 人增加最多，不過，主計總處直言，5 月中旬以來國內本土疫情爆發，將衝擊勞動市場。

主計總處說明，若與 2019 年 12 月底相比，4 月底受僱員工人數仍少了 4000 人，雖近來就業市場逐漸回溫，但由於本土疫情爆發，對內需產業負面衝擊恐較去年更大，預計廠商將先實施無薪假，逐漸擴大至受僱員工人數減少。

若就前 4 月來看，受僱員工人數平均為 816 萬 3000 人，年增 4 萬 4000 人或 0.54%，其中，工業部門增加 0.18%，服務業部門增 0.79%；就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增 1 萬 6000 人，批發及零售業、營建工程業分別增加 1 萬 1000 人、7000 人。

前 4 月實質總薪資首次突破 6 萬元 創同期新高

薪資方面，前 4 月全體受僱員工經常性薪資平均為 43085 元，年增 2.16%，總薪資達 62628 元，年增 2.69%，同創同期新高；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.03% 至 41701 元，實質總薪資年增 1.54% 至 60616 元，也均創下同期新高。