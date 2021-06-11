〈高端新冠疫苗〉陳時中：安全性、陽轉率被認可 預計月底EUA審查

高端疫苗 (6547-TW) 新冠疫苗二期臨床試驗順利解盲，衛福部長陳時中今 (11) 日赴立院備詢時指出，結果顯示，安全性、陽轉率都被認可，且三批製程合格也代表很穩定，籲各界回歸理性與科學；至於何時審查緊急使用授權 (EUA)，陳時中透露，必須等到 6 月下旬，交由專家去認證。

立法院臨時會財政等委員會聯席會議，審議紓困 4.0 特別預算追加案，針對多位立委提問高端二期解盲，陳時中表示，昨天的結果清楚顯示，一個是在安全性上，以這樣的規模得到的結果，安全性是被認可的，而血清陽轉率達 99.8%，也是被認可的，且三批製程都合格，代表製程穩定。

至於綜合抗體是否代表確效、能否通過國家 EUA？陳時中表示，要交由專家就各種數據去做認證。他強調，科學數據最後會說話，沒有必要用太多的臆測及立場去批評，應回歸理性與科學。

陳時中指出，目前 AZ 疫苗中和抗體效價報告尚未出爐，將來要將兩者對比，啟動審查大概會落在本月底，至於要花多久時間完成 EUA 審查，陳時中說，要交由委員會判斷。

若高端疫苗順利取得 EUA，政府預期 8 月底台灣累計將有 1000 萬劑新冠疫苗到貨，指揮中心規劃，未來一周大量施打 100 萬劑，甚至可以打到 130 萬、170 萬劑，但要看疫苗是否能如期供貨。

立委關切，國產疫苗是否能通過層層審核取得國際認證？陳時中指出，會盡全力達成，有兩條路徑，一是歐盟推出的「免疫橋接」計畫，二是傳統三期計畫，將從兩個方向同時努力。