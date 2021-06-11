〈貴金屬盤後〉美CPI創13年最高 黃金連2漲 但仍未及1900美元

週四 (10 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，因官方數據顯示，美國 5 月通膨率攀升至 13 年高點，激勵金價連續第二日上漲。

美國消費者物價指數 (CPI) 5 月上漲 0.6%，為連續第四個月大升，而通膨年率則自 4 月的 4.2% 上升至 5%，成為 2008 年以來最高水準。

黃金策略基金的共同資產組合經理人 Jason Teed 在 CPI 數據公布後表示，「Fed 仍認為目前的通膨問題是暫時的，這是因疫情引起供應問題，以及在經過去年封鎖後經濟重啟所造成的。目前為止，市場似乎同意這點。」

「如果通膨持續超越預期，黃金價格可能持續上升，但如果通膨開始改善，黃金可能會吐回今年迄今發生的一些漲幅。」Teed 也是 Flexible Plan 投資公司的研究主管。

8 月交割的黃金期貨價格上升 90 美分或近 0.1%，收每盎司 1896.40 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上升 3 美分或近 0.1%，收每盎司 28.03 美元。

在通膨數據公佈後，黃金價格短暫走低，但隨著美國公債殖利率走疲而上漲。

10 年期美國公債殖利率週四一度下降至 1.47%，為 3 月初以來最低水準，但另一方面，ICE 美元指數守住 90 上方。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「最初，黃金反應通膨數據較預期火燙而走低，但之後事實上就找到了良好的支撐力。黃金投資者似乎同意 Fed 的說法，亦即『未來幾個月通膨就會冷卻下來，這意味著低利率將持續更長時間。」

黃金市場一直艱困地守著每盎司 1900 美元的重要心理價位，公債殖利率下降和美元走疲斷斷續續支撐著金價，但通膨路徑的不確定性導致交易價格震盪。

與此同時，歐洲央行 (ECB) 一如預期維持基準利率不變，但表示可能會重新調整資產購買計畫，以幫助繼續支持歐元區的金融市場。

Razaqzada 表示，「ECB 駁回了提前削減購債計畫的討論，並稱疫情緊急購債 (PEPP) 計畫將以較第一季明顯更快的速度運行。」

「因此，隨著 ECB 挹注更多資金到已經飽和的市場，我們將看到資金流向各種資產，從股市到黃金，甚至比特幣也會受益。」

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