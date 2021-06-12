〈貴金屬盤後〉短線獲利了結 美元紮實走強 黃金跌至一週多低點

週五 (11 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美元走強使金價下跌至一週多低點。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 日報指出，金價一直承壓下滑係因週五美元指數紮實上升，以及「期貨的短線交易者照慣例獲利了結。」

ICE 美元指數週五上升 0.6%，本週上升 0.4%，美元走強不利美元計價的大宗商品，因這會削弱海外投資者的需求。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 表示，「黃金繼續展現實力。金價的修正沒有持續下去，且受到很好的支撐力，這是實力極好的跡象。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 16.80 美元或 0.9%，收每盎司 1879.60 美元，為 6 月 3 日以來最低收盤價，本週收低約 0.7%。

7 月交割的白銀期貨價格上升 12 美分或 0.4%，收每盎司 28.15 美元，本週收高 0.9%。

雖然今年迄今黃金價格仍走低，但本季迄今已經上漲 9% 以上。

Spina 表示，「黃金走強的主要驅動力是實際收益率，在通膨邁向更高和殖利率下降之際，實際收益率下降，而 10 年期公債殖利率現在看起來很有可能跌破 1% 領域。」

「這將點燃金價，將其推升至 2000 美元以上，且可能創下歷史新高價，未來 6 至 12 個月的下一個目標價格將超過 2500 美元。」

「金價在 2011 年高點附近出現強勁阻力低於 1900 美元，但很有可能在未來幾個交易日突破阻力點，在那之前預計會有更多波動。」

在數據顯示美國 5 月份通膨繼續升溫後，週四黃金價格小幅上漲，儘管傳統上被視為抗通膨工具，但黃金最初並未自該消息中獲得支撐。

OANDA 分析師 Sophie Griffiths 報告指出，「黃金最初因為美國通膨上升而走跌，但爾後在美國公債殖利率下降而找到支撐力。通膨上升時，殖利率下降似乎違反直覺，但通膨飆升，利率預期卻沒有，這對黃金來說是一個甜蜜點。」

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，Fed 對消費者價格指數 (CPI)、生產者價格指數 (PPI) 和個人消費支出價格指數 (PCEPI) 創紀錄的反應是「目前的通膨飆升早有預料，但這會是暫時的」，因此 Fed 積極的寬鬆貨幣政策會持續下去。

Fed 的回應在兩個方面支持了金價，一方面積極地尋求維持極低 (負) 的實際利率，消除了持有黃金的機會成本，同時增加美元貶值的可能，另一方面令人更加擔心通膨超過 Fed 預期，這可能會提高黃金的避險投資需求。

週五的數據顯示，密歇根大學消費者信心指數自 5 月的終值 82.9，上升到 6 月份初值 86.4。

與此同時，Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 報告中寫道，SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 交易價格略高於 174.66 美元至 172.91 美元的戰略決策點，若跌破該支撐位將預警該 ETF 正在恢復之前 2-4 月的主要下跌趨勢。

該 ETF 週五下跌 1.1% 至 175.75 美元，本週跌幅 0.8%。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格上漲 1.2%，收約每磅 4.54 美元，本週

上升約 0.2%。

GraniteShares 的 Klearman 表示，「中國實施價格控制以防止銅價異常上漲，銅價對此政策做出反應。」週三報導，中國生產者物價漲幅遠高於預期後，中國再次強調計畫密切關注和監督大宗商品價格。

7 月交割的白金期貨價格上漲近 0.5%，收每盎司 1151.10 美元，本週仍收低 1.1%。

9 月交割的鈀金期貨價格上升 0.1%，收每磅 2780.80 美元，本週下跌 2.2%。

Klearman 表示，因應再生能源和可持續性能源需求越來越受重視，「動能可能已經準備好讓白金的表現優於鈀金。」

「白金被用作氫燃料電池的催化劑，因此提高了白金需求增加的可能性。鈀金的主要需求來源來自汽車催化轉化器中的使用，因此對電動車的推動狀況可能會影響鈀金需求狀況。」