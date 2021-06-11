薩爾瓦多擁抱比特幣 IMF警告：恐引發經濟、法律問題

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (10 日) 表示，薩爾瓦多宣布比特幣為法定貨幣的舉措存在許多經濟和法律隱憂，將使 IMF 支持該國的金援計畫前景蒙上一層陰影。

薩爾瓦多近日成為全球上第一個承認比特幣是法定貨幣的國家，商品價格可用比特幣顯示，稅收可以用加密貨幣支付，比特幣交易不需要繳納資本利得稅。該國總統布格磊 (Nayib Bukele) 並讚揚比特幣好處，將幫助居住海外的薩爾瓦多人匯款回家，提高海外投資。

不過，IMF 發言人 Gerry Rice 周四表示：「將比特幣作為法定貨幣會引發一些總體經濟、金融和法律問題，這些都需要非常仔細的分析。我們正密切關注事態發展，將繼續與當局進行磋商。」

薩爾瓦多一直在與 IMF 談一項規模 10 億美元的注資計畫，此計畫對該國至關重要，最新警告使國外投資人思索 IMF 注資的可能性，這使近期薩爾瓦多債券的溢價越來越高。

摩根大通全球新興市場債券指數與美國長債的利差本周迄今已上漲 61 個基點，利差交易價格達 683 個基點，是 2 月 22 日以來最高。

花旗分析師 Donato Guarino 表示，薩爾瓦多的比特幣消息可能會使與 IMF 注資討論更趨複雜化，這進一步降低花旗對該國債券的曝險。

Emso 資產管理研究主管 Patrick Esteruelas 表示，開放加密貨幣對薩爾瓦多海外投資不會引起太大作用，對投資人而言，薩爾瓦多是否具有投資吸引力，將取決於布格磊能否利用強大的政治實力來控制龐大財政赤字。

Stifel 新興市場研究主管 Nathalie Marshik 表示，薩爾瓦多的決定並未緩解外界對 IMF 注資案可行性的疑慮，也未增加任何信心，這將使 IMF 注資談判打回原點。