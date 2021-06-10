彭博：Fed或成為全球首家購買比特幣垃圾債的央行

《彭博社》週四 (10 日) 報導，儘管聯準會 (Fed) 對加密貨幣抱持懷疑態度，但 Fed 可能是全球首家購買比特幣垃圾債的央行。

美國商業軟體公司 MicroStrategy (MSTR-US) 週二宣布將發債規模從 4 億美元提高至 5 億美元，以加碼押注比特幣，這是史上首見發行垃圾債，為購買波動性大的企業。

截至 3 月底，聯準會成為 SPDR 巴克萊資本高收益債指數基金 (JNK) 的第四大所有者，該基金約有 0.01% 部位為 MicroStrategy 為購買比特幣發行的債券。

假設聯準會迄今仍然沒有清倉該基金，這代表聯準會技術性間接助力 MicroStrategy 購買比特幣。

彭博資訊 ETF 分析師 Athanasios Psarofagis 受訪時表示：「說實話，我很訝異那麼快就看到。」

Athanasios Psarofagis 稱：「固定收益投資組合經理在選擇投資組合中可以包含哪些債券有一定的決定權，故可能會在可能納入某個指數前加入少量債券。」

而且不只是 SPDR 彭博巴克萊高收益債 ETF，聯準會持有的 iShares 美元高收益公司債券 ETF(USHY) 也持有一小部分 MicroStrategy 債券。

聯準會主席鮑爾今年 3 月曾表示，加密貨幣高度波動，並不具儲備價值，比起美元，更像黃金的替代品，屬於「投機工具」的一種，加密貨幣仍然是一個價值不穩定的市場。

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