盤前財經大事搶先讀2021年06月11日

今日操盤前瞻

G7 領袖峰會

美國密大 6 月消費者信心

除權息：晶心科、宇智、上奇、皇鼎、易發等

ECB 維持利率不變、重申下季加速購債 拉加德：討論政策退場還太早

歐洲央行 (ECB) 周四 (10 日) 維持三大主要利率不變，並重申下季加快購債步調。雖上調今明兩年的 GDP 和通膨預期，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 認為長期通膨預期依舊低迷，還不是時候討論政策退場。閱讀全文...

美國 5 月核心 CPI 年增 3.8% 創 1992 年以來新高

美國勞工部周四 (10 日) 公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，創 2008 年 8 月以來最大增幅，部分受低基期效應影響；排除食品和能源等波動性因素後，核心 CPI 年增 3.8%，更創 1992 年以來最高。閱讀全文...

福斯汽車：晶片短缺有望在第三季緩解 長期仍有缺口

全球晶片短缺問題持續，對汽車業造成衝擊，福斯汽車一名董事會成員表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在。閱讀全文...

高端新冠疫苗二期安全耐受性良好 三項免疫生成性評估指標均符合預期

高端 (6547-TW) 昨 (10) 日公告新冠肺炎疫苗二期臨床期間分析數據，執行副總李思賢表示，疫苗的安全性與耐受性良好；主要免疫生成性評估包括血清陽轉率、中和抗體幾何平均效價以及 GMT 倍率比值 (GMT ratio)，其指標均符合預期。閱讀全文...

台積電 5 月營收 1123 億元 寫同期新高 6 月可望再締新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 5 月營收 1123.6 億元，月增 0.9%，年增 19.8%，為歷年同期新高，受智慧型手機季節性因素影響，大客戶蘋果 5 奈米投片量下滑，導致 4、5 月營收未再創高；不過台積電前 5 月營收 5860.85 億元，年增 17.1%。閱讀全文...

聯發科 5 月營收 413.26 億元 再寫歷史新高 6 月可望持穩 400 億元

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 5 月營收 413.26 億元，年增 89.76%，再改寫新高紀錄，累計前 5 月營收 1859.3 億元，年增 80.19%；受惠主要產品線全面成長，聯發科 5 月營收重返 400 億元大關，6 月可望持穩 400 億元。閱讀全文...

美系客戶訂單三倍跳 聚鼎 5 月營收締新猷 可望連兩季衝高

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 昨 (10) 日公告 5 月營收，在美系智慧型手機 PPTC 開始拉貨、併購 TCLAD 效益發酵，營收衝上 2.86 億元，月增 34.9%、年增 118%，創歷史單月新高，據了解，目前美系大客戶訂單已是去年全年的 3 倍以上，公司看好，營運將一路走高到第三季；聚鼎前 5 月營收 10.48 億元，年增 63.9%，同寫歷史新高。閱讀全文...

高端加速規劃三期試驗 目標取得歐盟常規藥證

高端 (6547-TW) 昨 (10) 日宣布，二期臨床試驗數據順利達標，針對外界關注的三期臨床進度，總經理陳燦堅表示，隨著二期數據結果正向，除會申請台灣緊急使用授權 (EUA) 外，將加速規劃三期臨床試驗，取得歐盟常規藥證。閱讀全文...