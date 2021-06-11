船期喬不攏 南韓最大車胎廠商陷停工窘境

根據南韓《中央日報》週五 (11 日) 報導，全球知名車胎大廠韓泰輪胎 (Hankook)(161390-KR) 因船期問題造成貨物無法出口，並且導致工廠停工。船舶數量不足所帶來的工廠停工疑慮，似乎也日益惡化當中。

韓泰輪胎於 10 日 (週四) 表示，該公司設在南韓的大田及錦山工廠已經停止生產。這也是韓泰首度因為船舶不足的緣故而停止生產。韓泰也在前一天的公告內容中提到「因為貨輪裝載量不足，在生產方面進行調整」，停工期間將持續到 6 月 12 日為止。為此，約有 50 萬顆輪胎的生產會受到影響。

南韓第二大輪胎廠商錦湖輪胎 (Kumho)(073240-KR) 表示，如果船期難以確保，就會利用運費較高的西伯利亞鐵路來載送產品。錦湖輪胎解釋，由於全球景氣回溫的關係、營收也出現增加，不過隨著海運費用及原物料的上揚、也讓他們為收益問題感到擔憂。

南韓前三大車胎廠商之一的耐克森輪胎 (Nexen)(002350-KR) 表示，目前情況是出口業務占公司營收的 75%，海運費用的高漲也造成收益惡化。

伴隨著疫苗接種的普及、全球的商品需求也跟著快速增加，這也導致海運的載貨量持續跟不上需求。上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，在 6 月 4 日出現 3613.07 點的歷史新高，也有看法認為在近日內應該會超過 4000 點。

另外在空運方面也出現類似狀況。上月份的 TAC Index、香港 – 北美航線的每公斤空運運價來到 8.70 美元，也更新了前 (4) 月創下的 8.48 美元歷史新高。

船運、空運的運量不足，也迫使貨物在倉庫囤積。而當倉庫沒有多餘空間時，工廠生產作業也就被迫停擺。出口企業是否會出現「骨牌效應」，也令人感到擔憂。