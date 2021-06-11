金融業疫情不斷 累計72名員工確診

國內疫情持續擴散，包括台企銀 (2834-TW)、兆豐金 (2886-TW) 近日陸續有員工確診，截至今 (11) 日為止，累計共有 31 家業者、72 名員工染疫。

兆豐銀行今天證實，新北市中和分行一名員工在居家辦公期間，由於同住家人的同事傳出確診，該行員知會後，銀行立刻請該名同仁繼續居家辦公，但未料病毒難防，該員工的同住家人先在 2 日確診，該名同仁則是在昨 (10) 日也確診。

兆豐銀行強調，公司自 5 月 24 日起就啟動分組輪流居家辦公，由於該同仁排定居家辦公迄今，未進入所屬分行且未與工作同事及客戶接觸，因此，對同仁、客戶、業務均無造成影響。

該分行自實施分組上班以來，每週人員輪替前皆全面進行清潔及消毒，每週五至少大消毒一次，至今已全面大消毒三次，以確保工作環境安全無虞。

台企銀 10 日下午也傳出，總行一名員工確診，銀行除立即委託專業廠商進行大樓消毒，並安排相關同仁進行快篩，目前尚無快篩陽性個案。

台企銀表示，確診同仁平日工作以內勤為主，無接觸客戶的機會，主要業務屬勞安相關，本身具高度警覺性，特別注意自身健康狀況，自覺喉嚨輕微不適後，9 日已請假至醫院進行 PCR 核酸檢測，於今日通知確診並居家隔離。