〈紓困4.0啟動〉企業線上貸款需求急 先研議開放3人合資公司適用

國內疫情嚴峻，政府推出多項紓困措施，企業線上貸款需求大增，但是有關開放法人新戶線上貸款，因為涉及較多考量、比較複雜，金管會將先研議開放 3 人合資公司可以線上貸款。

因應疫情，金管會祭出「網路、實體銀行轉帳手續費優惠、銀行紓困貸款儘量數位化、個人債務協處機制採線上辦理、研議開放法人新戶線上貸款」等 4 項措施，並在 2021 年 6 月 2 日同意銀行公會所報開放「既有法人客戶」辦理線上貸款的安控機制，讓企業紓困貸款也可以數位化方式辦理。

不過，金管會表示，銀行現在都是只限既有的法人客戶，與獨資企業的法人客戶，開放可以線上申請貸款；有關研議開放法人新戶線上貸款部分，目前碰到的困難是要考量洗錢防制、股東結構、實質受益人確定、資金來源等，比較複雜因此銀行公會還在研議如何克服。

在此之前，銀行公會正研議開放 3 人 (以下) 自然人合夥的法人客戶可以線上貸款，最終目標才逐步推進到開放全面性的法人企業。

除了企業貸款，在個人貸款方面，截至去年底止，線上核貸金額達 1 兆 1738 億元，線上房貸、車貸於原抵押權擔保範圍內的增貸核貸金額約 472 億元。