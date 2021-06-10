〈紓困4.0啟動〉新創業者遭排除 創投公會籲政府提新創適用方案

國內疫情升溫，政院為協助企業紓困推出紓困 4.0 方案，創投公會理事長邱德成表示，新創事業未被認列為受疫情衝擊的商業服務業，加上新創事業具「尚無營收」特殊性，將被排除在本次紓困方案，呼籲政府應在疫情嚴峻下，提出適用新創的紓困補助、貸款方案，維繫新創事業發展與競爭力。

創投公會表示，去年國發會運用國發基金以特別股形式辦理「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」，協助新創解決貸款困境，但今年此方案並無延續，目前也未有替代方案，新創團隊極有可能在資金短缺下難以存活。

針對政院提出的紓困 4.0 方案，創投公會指出，經濟部提出的企業紓困補助方案中，雖然商業服務業認定以第一線餐飲、美髮、娛樂休閒產業為主，但完全忽略受衝擊影響的數位經濟服務新創業者，且企業補助須佐證今年 5-7 月營收衰退 50%，但新創團隊往往具無營收特性。

企業貸款方案方面，創投公會表示，雖然經濟部推出舊貸展延、營運資金貸款、受影響企業貸款等三種紓困貸款方案，但多數新創事業在尚無營業額且沒有抵押品之特性下，銀行端往往不願意核貸。

創投公會指出，新創業者在疫情下仍面臨業務無法推廣、合作案延期或終止、投資人卻步等挑戰，呼籲政府應成立跨部會新創紓困補助專案辦公室，針對相關新創業者進行專案審查，給予紓困補助或貸款方案。