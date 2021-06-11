台灣福斯汽車全新線上賞車服務 不出門也能在家鑑賞Volkswagen車款

記者：Alegna 2021-06-11

面對政府延長全台三級警戒，台灣福斯汽車在全台授權展示及服務中心、Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車做好防疫工作，針對車輛展示區、客休區和櫃檯加強清潔與消毒，為讓消費者們能更加安心地欣賞及選購車輛，台灣福斯汽車推出線上賞車方式，消費者可經由官網「專人聯繫賞車」頁面中選擇車型和「線上專人賞車服務」，由銷售顧問線上導覽消費者各式車款，或預約「到府試駕」和「展間賞車」，感受 Volkswagen 全新的賞車模式。

▲台灣福斯汽車推出線上賞車方式，消費者可經由官網「專人聯繫賞車」頁面中選擇車型和「線上專人賞車服務」，由銷售顧問線上導覽消費者各式車款。

台灣福斯汽車因應疫情推出多元賞車方案，若消費者對出門有所顧慮，可在「專人聯繫賞車」頁面選擇「線上專人賞車」服務，留下個人聯絡方式和欲鑑賞車款，銷售顧問將主動聯繫後提供產品型錄、介紹影片和相關資訊，同時以通訊軟體（LINE／Messenger／What’s App／Instagram）視訊的方式進行線上賞車，銷售顧問會在約定時間開啟視訊功能，帶領消費者瀏覽車款，依據車款規劃預算，可看到產品車色、基本規格與配備、不同產品比較表和最新優惠方案，讓消費者即使不出門也能像在展間選購，得到即時又安全的服務。



如消費者預約「到府試駕」服務，留下欲試乘車款和個人資料後，銷售顧問將主動進行聯繫，確認試駕日期、試駕乘員與路線安排，所有試乘車輛於出車前都將進行 O3 空氣臭氧殺菌，另隨車配備防疫套件，包含額溫槍、口罩、PVC 手套、酒精噴霧或乾洗手、酒精擦濕巾，並且掛上車輛消毒掛牌，試乘車到達客戶指定地點後將進行人員額溫測量、實聯制登記與手部消毒，銷售顧問將簡短說明試乘車輛出車前消毒流程，詢問消費者是否需要手套，以及就駕駛座重點消毒（方向盤、排檔感、媒體面板、空調面板），待消費者簽署試駕文件即可展開試駕體驗，試乘車回廠後將再次進行 O3 空氣臭氧殺菌，確保車室清潔。



除「線上專人賞車」和「到府試駕」服務，消費者若希望親臨展間，可選擇「展間賞車」，再於營業時間到預約的展示中心，Volkswagen 授權展示及服務中心、Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車落實每日防疫措施，推行簡訊實聯制和室內人數控管，同時在客戶休息區、櫃檯區和洗手間進行定時消毒和清潔次數，更加強展示車輛清潔，包含車室、門把、方向盤、觸控面板和座椅等消費者常接觸區域，帶來更加安全的展間環境。



台灣福斯汽車攜手與國人共同對抗疫情，消費者可上官網「專人聯繫賞車」頁面洽詢不同賞車服務內容，而全台授權服務及展示中心、Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車遵循中央疫情指揮中心加強防疫措施、員工自主健康管理、採取二班制分流，並且提醒消費者出外戴口罩、勤洗手，守護你我健康。

來源：《汽車線上》

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