產險業唯一 國泰產險正式取得環保署「減碳標籤」認證

國泰金 (2882-TW) 繼 2020 年領先業界，成為產險業首家、也是唯一一家取得環保署碳標籤的公司後，今 (2021) 年再度率先取得環保署減碳標籤認證，成為業界唯一同時擁有碳標籤、減碳標籤雙標籤認證的保險公司。

國泰產險表示，近年致力減少服務流程碳排放及進行科學化減碳管理，透過數位化產品服務鏈，大幅減少人工及紙本作業產生的碳排放，因此獲得肯定。

環保署規定，申請減碳標籤的產品，產品排碳量需減少 3% 以上。而國泰產險本次於 2020 年 11 月啟動專案，檢視所有險種每張保單的保險服務碳足跡，從保單印製與配送、營運用電、銷售招攬到廢棄物處理等服務流程，每張保單的碳排放量均較前一年大幅減少，已遠超過環保署要求的 3% 減碳標準。

國泰產險響應環保署節能減碳的減碳標籤政策，推動保險服務碳排放科學化管理，但起初環保署並無「財產保險服務」的產品類別規則，因此國泰產險於 2019 年著手邀集產官學界共同進行研商，在環保署規範下完成「財產保險服務」產品類別規則的訂定，除了公司本身申請碳標籤遵循，亦做為未來產險業申請碳標籤的共同遵循規範。

2020 年取得碳標籤後，國泰產險並不以此為滿足。同一年透過數位化服務及電子保單、條款 QR Code 等電子化作業總共節省 3,412 萬張用紙，估計減碳量達 231 公噸，較 2019 年減碳 1.7 倍。

2021 年國泰產險更因達成減碳承諾，成為產險業第一家、也是唯一一家取得環保署減碳標籤的公司。國泰產險總經理陳萬祥表示，因應全球新冠肺炎疫情影響，國泰產險更加速數位轉型的腳步，惟有持續思考如何永續經營，並作好萬全準備，才有能力在疫情亂世中發揮公司韌性，為社會奮力突圍，和大家一起犇向嶄新未來。