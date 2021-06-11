外資持續加碼航運股 回頭買超電子權值

台股今 (11) 日收漲 54.3 點或 0.32%，市場成交值 4077.68 億元，外資及陸資買超 106.63 億元最積極，買超個股集中電子與傳產股，其中大買長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及四維航 (5608-TW)，合計 7.28 萬張，並大力回補晶圓雙雄與鴻海。

今日集中市場三大法人，外資及陸資買超 106.63 億元，自營商賣超 5.82 億元，投信賣超 1.81 億元，外資在期貨市場空單減少 550 口，未平倉合約口數減為 29119 口。

今天集中市場外資買超較多個股為，長榮、陽明、群創、四維航、永豐金、鴻海、台積電、聯電、日月光投控、智原；今天集中市場外資賣超較多的個股為，長榮航、彰銀、金像電、永豐餘、彩晶、光磊、華紙、華航、旺宏、緯創。

今天集中市場投信買超較多的個股為，台光電、旺宏、日月光投控、世紀鋼、華邦電、金像電、聯茂、順德、晶技、台積電；今天集中市場投信賣超較多的個股為，群創、華航、友達、中鋼、新光鋼、國泰金、聯電、南亞科、鴻海、開發金。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，友達、中鋼、華邦電、長榮、鴻海、宏達電、永豐餘、旺宏、裕民、彩晶；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，群創、台玻、陽明、欣興、宏碁、義隆電、華通、東聯、光磊、台郡。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前所處的位階，承受賣壓日益加大，加上投資人端午連續假期前觀望，造成成交量明顯萎縮。