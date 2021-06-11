〈美股早盤〉通膨擔憂降溫 美股小幅高開 標普續登新高

隨著通膨擔憂降溫，美股周五 (11 日) 小幅高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，那斯達克綜合指數小漲 0.07%，標普 500 指數漲 0.2％，續登新高，費半漲 0.1％。

儘管昨日公布的通膨數據飆升，但主要由二手車、機票價格上漲所驅動，印證了聯準會 (Fed) 認為通膨僅為暫時的看法，同時安撫投資人對於提前收緊政策的預期，標普 500 連續 2 天登上歷史新高。

債市方面，10 年期美債殖利率連續 4 天下滑，維持在 3 月以來最低水平，截稿前報 1.454％。

FAANG 尖牙股漲跌不一。截稿前，臉書 (FB-US) 小跌 0.04%，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 均漲 0.3%，Netflix(NLFX-US) 漲 0.2%，Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.04%。

迷因股的部分，AMC 娛樂 (AMC-US) 開盤漲超 6％，GameStop(GME-US) 漲 2.6％，Naked Brand Group(NAKD-US) 漲 2.4%，近來受散戶喜愛的新興迷因股 Clover Health(CLOV-US) 則跌超 3。

政策消息面，美媒周四 (10 日) 報導，兩黨 10 名參議員組成的小組已達成共識，將向拜登提出未來 8 年、總額 1.2 兆美元的基建方案，且將全額撥款，不含加稅。此前拜登提出的基建方案規模為 1.7 兆美元。

截至台北時間周五 (11 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 124.19 點或 0.36%，暫報 34590.43 點

那斯達克綜合指數上漲 10.22 點或 0.07%，暫報 14030.55 點

標普 500 指數上漲 7.86 點或 0.19%，暫報 4247.04 點

費半上漲 3.29 點或 0.10%，暫報 3199.50 點

台積電 ADR 下跌 0.58% 至每股 117.55 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.454%

紐約輕原油上漲 0.20% 至每桶 70.43 美元

布蘭特原油下跌 0.03% 至每桶 72.50 美元

黃金下跌 0.52% 至每盎司 1886.50 美元

美元指數上漲 0.31% 至 90.31 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Snowflake(SNOW-US) 早盤下跌 4.34％，至 238.00 美元。

雲端軟體服務供應商 Snowflake 周四於投資人會議上公布最新財務目標，預計 2029 財年產品年收入將達 100 億美元，最新財報顯示，Snowflake 本財年 Q1 產品收入為 5.54 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.45％，至 607.35 美元。

特斯拉最新電動車 Model S Plaid 周四正次開賣，售價 13 萬美元，開賣活動當下便立即賣出 25 輛車。該公司表示，未來將慢慢調升產能，初期階段每周生產數百輛，並在下季達到每周一千輛目標。

皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 早盤下跌 2.04％，至 88.78 美元。

皇家加勒比「名人千禧號」復航後出現 2 名旅客呈新冠病毒陽性反應，名人千禧號在行前要求所有旅客出示 72 小時內的陰性報告，以及疫苗接種紀錄，但結束旅程後的檢測中，仍發現有 2 名旅客確診。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 6 月密大消費者信心初值，預期 84.2，前值 82.9

華爾街分析：

法國巴黎銀行資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 首席市場策略師 Daniel Morris 表示，雖然仍對股市前景抱持樂觀態度，但沒有 3 個月前那般樂觀，市場需要喘口氣，讓獲利趕上股價。

Interactive Investor 市場部門主管 Richard Hunter 認為，仔細觀察通膨背後的情況後，投資人並沒有理會高於預期的通膨率，目前有跡象顯示，通膨壓力可能於下半年褪去，越來越多投資人會接受 Fed 對於「通膨上升為暫時情況」的說法。