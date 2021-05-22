美銀：全球公債市場迎來半年來最大資金流入

全球投資者正在重返此前受重創的各國公債市場，這一現象預示各國公債殖利率升勢可能出現見頂。

根據美國銀行全球研究部和 EPFR Global 數據顯示，過去一週政府公債市場總計流入資金 28 億美元，創六個月來新高，反映美國公債的拋售潮流暫停，殖利率並未再刷下新高。

在通膨擔憂揮之不去，各國央行可能很快開始減碼寬鬆措施的背景下，這是一個重大的倉位策略調整，先前 10 年期美債殖利率曾在 3 月份嘴高漲至 1.7%，此後一直波動不大。

10 年期美債殖利率圖片：Bloomberg

荷蘭國際集團分析師 Antoine Bouvet 認為，由此可見投資者已消化了聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的可能性，債券買家準備好鎖定殖利率。

Antoine Bouvet 表示：「投資者嘗試在幾個月內套利，直到聯儲會被迫收緊政策」。其指的是一種通過購買債券以獲得息票收益的策略。

Antoine Bouvet 認為，「該策略的風險在於沒人知道何時債市會重拾跌勢，因此套利收益有可能很快損失殆盡。」

週五 (22 日) 10 年期美國公債殖利率持穩於 1.62%，德國公債殖利率下跌兩個基點至 -0.13%，義大利公債殖利率則上漲至略高於 1% ，突破本週先前一度觸及的 10 個月高點 1.16%。

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