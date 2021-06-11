〈再生能源面挑戰〉模組出貨前夕逼漲價 系統公會提7點怒摃模組廠

太陽光電發電系統公會今 (11) 日發聲明指出，由於部分模組廠片面毀約，在出貨前夕逼迫漲價，若不依則不出貨，並提 7 大點怒摃模組廠，坦言此次模組漲價風波，將影響 400-500MW 的建置時程，衝擊今年太陽能電廠裝置容量，政府 2021 年裝置目標可能再度跳票。

國內太陽光電業者表示，此次並非反對模組廠漲價，而是對於很多模組廠已經接了訂單、收了訂金預付款，卻不認帳，疑似坐地起價，沒有合約誠信。

業者直言，先前模組材料降價，廠商也不曾主動降價，但材料漲價，卻不承認已簽署訂單、執意漲價，若工程業者不配合漲價，即採取不出貨方式，導致業者氣得跳腳，怒批模組廠「信用破產、完全沒有誠信」。

業者點出，政府推動太陽光電模組檢測 VPC 認證制度，過度保護本土模組廠，反而成為國產模組不合理飆漲原因之一，目前國產模組每 KW 價格高於進口模組 10 美分以上，價差達 3-4 成，發電效率也落後國際兩個世代。

此外，由於本土模組廠資金有限，投資升級較吃力，年產能全開約 2GW，業者實際需求則為 2.5-3G，本土模組廠在 VPC(高效模組加成 6%) 長期保障下，未能有效提升效能，售價也高於東南亞，每 1W 高出 0.1 美分，且東南亞模組廠更沒有政府補貼。

業者認為，太陽能實際供需缺口約 1GW，且國內晶片技術落後，加上 VPC 認證期達 9 個月，導致國外模組無法即時進口，出現有錢也買不到模組的奇怪現象。

太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融代表會員提 7 點聲明，強調支持保護國產，但應保護具競爭力、高效能、且合乎 ESG 規範的廠家，建請政府調整產業政策，尊重市場自由化，開放進口模組公平競爭，以確保國內再生能源產業供應鏈升級進步。

公會的七點聲明如下：

一、台灣的模組生產不到 2GW 占全球模組 (今年產量預計 155GW) 比重不到 2%，且模組價格為全球最高價，高於東南亞 30%、中國 50%。

二、全球太陽能模組都是往高效能、大尺寸走，G1 小尺寸低效能的模組占 2021 年全球僅 8%。

三、此次的矽料及矽晶圓上漲，反映出太陽能產業的瓶頸 (bottle neck) 是在矽料及矽晶圓，而非電池及模組。

四、高溫、高濕、颱風的問題不是只有台灣有，這不是台灣應該持續做小尺寸的原因。

五、台灣應學習美國應對下一世代的太陽能電池，如 TOPCon 及 HJT 做技術性支持，而在傳統電池及模組，台灣早已不具競爭力。

六、此次模組廠要求已經付訂金並簽約的廠商補差價，太陽電能電站建置廠商與台灣模組廠商的信任關係已經轉差，購買部份台灣模組業者的行為已被認為是不可靠的生意。

七、我們支持對台灣的電池及模組廠商做一些政策性的支持及扶持，但只限於具競爭力、高效能、且合乎 ESG 規範的廠家，所謂的 G 就是法遵的精神。

業者目的還是期待創造「開發商贏 - 準時完工掛錶」、「政府贏 - 順利達成目標」、「模組廠贏 - 信守合約精神」的三贏結局。