小摩：亞馬遜2022年將超越沃爾瑪 成為美國最大零售商

摩根大通週五研究報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 可望 2022 年超越沃爾瑪 (WMT-US)，成為美國最大的零售商。

摩根大通分析師指出，亞馬遜的美國零售業務「規模成長最快」。2014 年至 2020 年間，亞馬遜美國商品交易總額 (GMV) 的成長速度明顯超越美國調整後零售額和美國電子商務。

GMV 是受高度關注的行業指標，用於衡量特定時間段內所售商品的總價值。

雖然在季度財報中，亞馬遜和沃爾瑪的 GMV 均沒有突破表現，但摩根大通估計亞馬遜的 GMV 成長遠較沃爾瑪快速。摩根大通估計，亞馬遜 2020 年 GMV 年增率 41% ，達到 3160 億美元，而沃爾瑪同期 GMV 僅年增 10% 至 4390 億美元。

摩根大通分析師 Christopher Horvers 和 Doug Anmuth 週五寫道，「根據目前的估計，我們認為亞馬遜可能會在 2022 年超越沃爾瑪，成為美國最大的零售商。」

摩根大通強調了幾個推動亞馬遜營收增長的幾個因素，包括業務擴展到「大型且滲透率不足的類別」，例如雜貨和服飾，第三方賣家銷售成長強勁，以及「Prime 會員」。亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 今年 4 月曾表示，公司目前有擁有超過 2 億的 Prime 訂閱者，從 2020 年初的 1.5 億人上升。

新冠疫情加速電商擴展，並鞏固亞馬遜在零售領域的主導地位，除了在亞馬遜網站上購買大量用品，居家防疫的消費者也仰賴亞馬遜提供在線雜貨配送這一類過往沒想過使用的服務。

摩根大通估計，亞馬遜的美國電商市占率自 2014 年的 24% 增加到 2020 年的 39%。

電商加速普及也為亞馬遜業務的其他領域提供了動力。

美銀分析師週二研究報告指出，亞馬遜可望成為美國最大快遞公司之一。

分析師援引供應鏈和物流諮詢公司 MWPVL International 的數據寫道，亞馬遜今年預計交付 70 億個包裹，超越 UPS (UPS-US) 今年預計交付的 60 億包裹。

近幾年亞馬遜也悄悄打造出可與 UPS、聯邦快遞 (FDX-US) 和美國郵政服務 (USPS) 等公司競爭的交付業務。

亞馬遜擁有不斷擴大的倉庫和最後一哩配送站網絡，以及擁有飛機、卡車和貨車的龐大物流業務，這令亞馬遜可以自行運送大多數自家訂單，亞馬遜甚至可以在英國為其他企業運送包裹，有朝一日也可能將此送貨服務帶回美國。

根據美銀分析，MWPVL 估計，亞馬遜 2020 年產生 73.5 億個包裹，其中亞馬遜自行處理了約莫 50 億個包裹的交付，UPS 和 USPS 則分別處理其他 12.5 億個和 11 億個包裹。