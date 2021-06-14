英媒：若Nvidia併購ARM失利 高通考慮入股ARM

英國《每日電訊報》(The Telegraph)報導稱，晶片巨頭高通 (QCOM-US) 表示，一旦監管部門拒絕 Nvidia(NVDA-US)收購 ARM，該公司將對投資後者的想法抱持開放態度。

《每日電訊報》周日 (13 日) 報導稱，即將在本月底上任的高通新任執行長 Cristiano Amon 表示，若軟銀願意將旗下 ARM 公開上市，而非售予 Nvidia，高通願意與其他業內投資人一同投資 ARM。

Amon 說：「如果 ARM 擁有獨立的未來，你會發現生態系裡的許多公司都對投資 ARM 感到興趣，包含高通。」Amon 表示，高通已和其他具相同看法的企業針對此事進行討論。

高通拒絕對上述報導發表評論，ARM 未回應評論請求，Nvidia 發言人則認為，IPO 的選擇不足以支持 ARM 繼續成長。

去年 9 月，Nvidia 宣布將以 400 億美元價格自軟銀集團 (Softbank) 手中收購 ARM，預計交易期限約 18 個月，從那以後，高通不斷公開表示反對這樁交易。

微軟和 Google 也抱持反對態度，兩家公司認為，Nvidia 很可能成為 ARM 技術的守門人，阻止其他晶片商獲取 ARM 的知識產權，Nvidia 則一再重申將延續專利開放許可，並大力投資 ARM 在英國劍橋的總部。

目前美國聯邦貿易委員會 (FTC)、歐盟委員會(European Commission)、英國競爭與市場管理局(CMA) 和中國國家市場監督管理總局都在針對這樁收購交易進行調查。

英國《金融時報》(FT) 本月稍早引述知情人士稱，Nvidia 已針對 ARM 併購案向中國監管機構提出申請，雖未針對法規程序作出評論，該公司仍有信心最終能獲得批准，且最快 2022 年初結案。