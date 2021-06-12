WSJ：川規拜隨 美國對台承諾 沒有北京懷疑餘地

拜登政府對中國政策引發關注，不只把更多中國企業加到川普時期制定的黑名單，並和台灣重啟貿易與投資會談，顯然打算保留川普時代對中國的強硬措施，儘管執行方法不同。

美國日前雖然撤銷川普時代對 TikTok 等 app 的投資禁令，但幾天前卻把更多中國企業納入投資黑名單，本周還宣布和台灣將恢復睽違四年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

白宮官員坦言，整體來說，最近的措施建立在前總統川普執政時期採取的行動上，但拜登想提高執行性，「我們認為川普政府做的某些事極為重要，只不過方法沒那麼健全，也並未建立在可以擴及盟國和合作夥伴的架構上。」

白宮內部過去幾個月來反覆討論對中國的政策，現階段還有不少問題需處理，包括川普時代對中國商品課徵的關稅。

但智庫美國企業研究所 (AEI) 學者史劍道 (Derek Scissors) 說，拜登正為川普過去的行動增添專業性，像是強化中國投資黑名單，以因應法律挑戰。「修訂某個人的作品比從頭做起簡單，這就是拜登政府在做的事。」

白宮對中國政策目前建立在三大支柱：強化美國經濟和民主，重建盟友關係，以及定義在哪些領域與中國對抗合作。

資深官員透露，第三個工作正在進行，這也是最費時的工作，不過拜登政府已經著手界定，而台灣就是其中之一。

WSJ 指出，川普時期把重心放在與中國上，迴避和台灣的貿易談判。但拜登政府不只和台灣重啟貿易對談，還在與日韓領袖會晤的高峰會後，發聲明強調台海穩定至關重要。

這名官員說：「美國持續努力讓北京當局知道，如果對美國 (對台灣) 承諾有任何懷疑，北京應該三思。」

美國國會一些友台派議員希望美國進一步和台灣簽署雙邊貿易協定 (BTA)，但該名官員透露，拜登政府尚未做出決定。