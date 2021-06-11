彭博專欄：拜登撤銷TikTok禁令 向盟友傳達對中國態度

美國總統拜登 (Joe Biden) 在上任後首次出訪歐洲之際發布最新行政命令，這個時機選擇可謂再好不過。

拜登政府撤銷了川普時期對微信和 TikTok 的禁令，不僅向北京也向全世界盟友傳達了一條這樣的信息，美國對待中國科技的做法並非不經考慮的敵意，而是微妙的政策，拜登同時還要求商務部長、情報局局長等官員提供威脅性評估和建議，防止外國對手使用敏感數據。

對比前美國總統川普 (Donald Trump) 的禁令則是基於未經證實的主張，川普認為，中國此類 APP 軟體將威脅到美國的國家安全。

上週拜登政府還修訂了川普頒布的美國對中國涉軍企業投資禁令，也能看到拜登更加深思熟慮，正如行政令所示，白宮收緊了列入黑名單的標準，避免像川普政府當時以偏概全的做法。

拜登這麼做，也是向盟友證明自己的政策邏輯清晰、條理分明，這對於修復盟友關係頗為重要，因為川普在任的四年間，對北約等盟友經常大放厥詞，這種貌合神離的關係可能會被競爭對手利用。

俄羅斯總統普丁將北約不和作為國家安全目標，中國國家主席習近平也試圖把握住歐美產生的間隙，例如習近平在與德國總理梅克爾 4 月份通話時，即提到希望歐洲實現戰略自主。

拜登通過列出國家安全目標，如同在這項行政命令中傳達的信息一樣，白宮可以讓盟國領導人更容易說服選民相信與美國攜手是明智之舉，拿出事實根據，而不是空談，這更能讓歐洲和其他地區的決策者抵擋中國的游說。

例如，梅克爾的內閣成員去年 12 月批准了一項安全法案，為華為繼續在德國運營鋪平道路，對於一心要在全球封殺華為的川普政府打擊不小。

從其他跡象也能看到美國的影響力正在上升。

今年 4 月，德國雖最終允許華為參與該國的 5G 建設，但受到嚴格的限制，據《彭博社》週三 (9 日) 報導，在 G7 領導人高峰會上，拜登呼籲對 Covid-19 病毒啟動溯源調查，並解決政府資助的強迫少數民族勞動問題。

如果拜登成功重獲信任，或許能接著擔起更艱巨的任務，例如建立統一戰線限制對中國的半導體設備和技術供應，而這是歐洲一些國家的主要收入來源。

在這一系列最新舉措中，美國總統向北京明確表示，他對待中國不會手軟，同時告訴全球其他地方，他也會講究公平。

(Tim Culpan 是重點關注科技行業的彭博專欄作家，本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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