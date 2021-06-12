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台積電Q1配息創高、蘋果WWDC、證交稅寫新猷 本周大事回顧

鉅亨網記者劉韋廷 台北
台積電Q1季配息創高、高端解盲成功、證交稅寫新猷，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
台積電Q1季配息創高、高端解盲成功、證交稅寫新猷，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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晶圓代工大廠台積電 9 日召開董事會，決議今年首季盈餘分配，每股擬配發 2.75 元，創下 2019 年改採季配息以來新高，10 日也公布 5 月營收，續寫同期新高，國產疫苗方面，高端疫苗新冠二期本周解盲，安全耐受性良好，將申請緊急使用授權 (EUA)，此外，隨著台股交投熱絡，5 月證交稅續寫新高。以下是本周大事回顧：

台積電 Q1 配息 2.75 元 寫按季配息以來新高 股東會改至 7/26

晶圓代工龍頭台積電 9 日召開董事會，決議今年第一季配發每股股息 2.75 元，為台積電 2019 年改採按季配息以來新高，其普通股配息基準日訂定為 9 月 22 日，除息交易日則為 9 月 16 日，並於 10 月 14 日發放現金股利。

另外，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情及主管機關公告規定，台積電董事會核准將 2021 年股東常會日期，由原訂 6 月 8 日變更為 7 月 26 日，開會地點仍為新竹國賓大飯店。

5 月營收 台積電創同期高、聯發科寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 10 日公告 5 月營收達 1123.6 億元，月增 0.9%、年增 19.8%，為歷年同期新高，主因是受智慧型手機季節性因素影響，大客戶蘋果 5 奈米投片量下滑，導致 4、5 月營收未再創高，但市場預期 6 月可望再締新猷，累計台積電前 5 月營收 5860.85 億元、年增 17.1%。

手機晶片大廠聯發科 10 日也公布 5 月營收受惠主要產品線全面成長，重返 400 億元大關達 413.26 億元，月增 13%、年增 89.76%，再改寫新高紀錄，6 月則可望持穩 400 億元，累計前 5 月營收 1859.3 億元，年增 80.19%。

高端新冠疫苗二期解盲 安全耐受性良好

高端疫苗 10 日公告新冠肺炎疫苗二期臨床期間分析數據表示，疫苗安全性與耐受性良好；主要免疫生成性評估包括血清陽轉率、中和抗體幾何平均效價以及 GMT 倍率比值 (GMT ratio)，其指標均符合預期。

針對外界關注的三期臨床進度，高端疫苗指出，隨著二期數據結果正向，除會申請台灣緊急使用授權 (EUA) 外，將加速規劃三期臨床試驗，取得歐盟常規藥證。

行政院拍板 全國疫情三級警戒延長至 6 月 28 日

國內疫情嚴峻，本土確診人數仍未趨緩，行政院 7 日決議，全國疫情第三級警戒延長 2 週，至 6 月 28 日止，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

中央流行疫情指揮中心 5 月 15 日將雙北疫情警戒提升至第三級，5 月 19 日起擴及全台，隨著本土疫情進入高峰，指揮中心在 5 月 25 日延長第三級警戒至 6 月 14 日端午節當天，但隨著近來苗栗發生多起科技廠移工群聚染疫事件，將再延長全國三級警戒，為期 2 週至 6 月 28 日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。

蘋果 2021 WWD 開發者大會登場

台灣時間 8 日凌晨 1 時蘋果全球開發者大會登場，蘋果採用線上方式發表一系列軟體更新，包含 iPhone、Mac、iPad、Watch、Apple TV 軟體，以及 iCloud 的更新，但沒有宣布任何新的硬體產品。

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台美可望重啟貿易投資對話 蔡英文：數周內將重啟 TIFA 會談

路透報導，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 7 日表示，美國可能恢復自歐巴馬政府以來與台灣的貿易投資對談，但並未表明願意尋求全面貿易協議。

蔡英文 11 日也宣布，台美貿易關係最重要的諮商機制－TIFA 會談，在未來數周，即將重新啟動，感謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，期待新的開始，能讓國家在整體經貿發展上更有力量。

鴻海取得 DNeX 5% 股權間接投資 8 吋廠 聚焦半導體及電動車合作

鴻海 10 日公告，將斥資馬幣 1.08 億元 (約新台幣 7.2 億元)，取得 Dagang NeXchange Berhad(DNeX) 5% 股權，藉此間接投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra，擴大在半導體及電動車布局。

鴻海表示，透過本次取得 DNeX 股權的機會，未來將共同攜手在半導體與電動車領域深入合作，進一步擴大集團相關佈局，本次股權合作也是「3+3」領域投資規劃之一，也能藉此結盟擴大在東協的其他投資機會。

另一方面，鴻海 9 日也公告，將斥資人民幣 10 億元 (約新台幣 43.4 億元) 收購中國廣西玉柴物流 100% 股權，藉此強化在中國車用以及物流相關布局。

國巨近花 19 天買回 4000 張庫藏股 執行率 100%

被動元件大廠國巨 10 日公告，第 14 次庫藏股執行完畢，花 19 天就買回 4000 張庫藏股，執行率 100%，總金額 18.79 億元，平均每股買回價格 469.79 元。

國巨自 5 月 17 日執行庫藏股至 10 日完成，期間雖然遇到疫情拖累大盤重挫，但執行庫藏股期間仍上漲 14.5%。

飯店業寒冬 晶華賣達美樂全數股權變現 17 億元

晶華 11 日宣布，將出售子公司達美樂披薩全部股權予澳大利亞 Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia(DPE)，交易金額 17.04 億元，預定簽約後 90 天完成交割，晶華表示，此現金入帳將使晶華在疫情嚴峻考驗下保障全體同仁的工作權、提升股東權益，未來並持續聚焦飯店經營。

台灣達美樂是全台第二大披薩連鎖店，2007 年由晶華接手代理後，以擅長的餐飲及飯店管理模式加快展店，目前全台共有 138 家加盟店和 19 家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，去年稅後純益 0.68 億元，具長期增長潛力，因而受到 DPE 的青睞。

太陽能安裝量落後 模組大咖喊話經濟部「調升躉購費率」

台灣今年第一季太陽能安裝量不佳，業界近期傳出怪罪模組漲價一事，模組大咖包括聯合再生、元晶、茂迪 10 日聯合發出澄清聲明，表示成本增加下，模組不得不漲，且要解決建置量落後的解決之道，即是調升躉購費率。

對此，主管機關經濟部也釋善意，為穩定太陽光電發電系統建置，緊急召開審定會決議太陽光電設置案件適用 2021 年下半年費率者，可選擇適用 2021 年第 1 期上限費率。

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前 5 月稅收 8932 億元 證交稅等七稅目刷新歷史紀錄

台股價量齊揚，證交稅持續大豐收，根據財政部統計，5 月證交稅收 294 億元，再度刷新單月新高紀錄，不僅是連續 20 個月正成長，更較去年同期大增 1.6 倍，累計今年前 5 月，包括證交稅、營業稅、房屋稅、契稅、遺產稅、菸酒稅、關稅與總稅收等七稅目均創新高。

台股 5 月總成交量突破 11 兆元鉅量關卡，平均每日成交值約 5781 億元，單月證交稅實徵淨額達 294 億元，較去年同期增加 180 億元；前 5 月台股日均量也有 4651 億元，累計前 5 月證交稅收共 1098 億元，較去年同期增加 1.3 倍，增額更創 1991 年以來新高。

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