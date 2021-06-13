通膨、利率、疫情三方拉扯 成長股、價值股進入PK賽

2020 年疫情與量化寬鬆推升成長股表現亮眼，2021 年通膨擔憂與利率上揚，令價值股轉為領先成長股，不過，疫情仍嚴峻，成長股與價值股下一步誰佔優勢，成投資人進行資產配置的重要課題。

風水輪流轉 成長股與價值股依序當主角

國泰投顧表示，2020 年新冠疫情爆發以來，在大規模刺激政策帶動下，全球股市自 3 月低點開始出現強勁反彈，然而追求高盈餘成長率的成長股、與著重評價面的價值股卻出現分歧走勢，以去年 2020 年為例，疫情催化了數位科技、線上經濟的發展，推升 MSCI 資訊科技與 MSCI 非必需消費等成長股分別上漲 44% 與 34%，而同期間價值股反而下跌 5%。

今年隨著疫苗陸續施打、經濟持續復甦，市場開始擔憂通膨風險及聯準會目前每月 1200 億美元的購債規模是否會做調整，利率走升也令價值股表現一反去年疲弱走勢，統計今年來至五月底，MSCI 價值股上揚，領先於成長股。

展望未來，國泰投顧認為，成長股具三大投資優勢，分別為：

1. 成長股評價面已大幅修正

國泰投顧表示，今年以來美債殖利率上揚約 70 個基點，利率走升令去年漲幅較大的科技成長股，出現評價面修正，觀察美國五大科技巨擘，包含臉書、蘋果、亞馬遜、微軟及谷歌，其相較於標普 500 指數的本益比溢價幅度已大下滑約 60%。

2. 共同基金在成長股配置比重較低

觀察大型共同基金過去八年在全球 11 大產業的配置，可以發現目前共同基金經理人在金融、工業、原料、能源、公用事業、房地產、日常消費等價值股的配置比重，已來到八年來高點，然而在資訊科技、非必需消費等成長股的配置比重，則處於八年來相對較低位。

3. 成長股具長期投資優勢

若以各產業的企業獲利長期趨勢來看，可以發現科技、通訊服務、媒體及非必需消費類股的代表亞馬遜等成長股，其企業獲利相較於 MSCI 全球指數來的更佳，顯見成長股具長期投資優勢。

價值股可望受惠利率緩步走揚投資環境

若從「各產業目前本益比」相較於「全球股市本益比」的折溢價，及各產業本益比相較於「過去 10 年歷史均值」的折溢價兩個指標來看，可以發現基建相關、日常消費、醫療等類股皆具投資價值。

整體來說，國泰投顧認為，成長股仍具「評價面已修正」等三大優勢，然而，面對未來利率緩步走升環境下，適度布局基礎建設、日常消費、醫療等具評價面優勢的價值股也將同步受惠，因此建議投資人可均衡配置，充分掌握成長股與價值股類股輪動的投資契機。