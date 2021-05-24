鉅亨美股雷達：拜登基建計劃縮水 科技股會接手價值股發動新多頭攻勢？

今日盤前重要看點：

上週五 (21 日) 收盤美股四大指數漲跌不一，其中尾盤時拜登政府公布基礎建設刺激計劃縮水至 1.7 兆美元，不僅低於先前喊出的 2.25 兆美元之外，事實上 1.7 兆美元規模，美共和黨人仍是不領情，故目前拜登的基礎建設計劃，似乎還有可能繼續縮水。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 123.69 點，或 0.36%，收 34,207.84 點。

標普 500 指數下跌 3.26 點，或 0.078%，收 4,155.86 點。

那斯達克指數下跌 64.75 點，或 0.48%，收 13,470.99 點。

費城半導體指數下跌 14.01 點，或 0.46%，收 3,052.10 點。

而本週美股財報進入尾聲，據 FactSet 最新數據顯示，目前已有 95% 之 S&P 500 公司公布財報，其中 86% 公司每股盈餘 (EPS) 是超乎市場預期，創下自 2008 年以來的最佳紀錄，顯示美股基本仍是相當穩健。

展望美股後市，目前在拜登基礎建設計劃可能再進一步縮水的利空下，原物料股、基建股、工業股等價值股的利多面暫時熄火，但在獲利強勁的基本面支撐下，市場正關注科技股可能重新成為下一波美股多頭發動的火力區。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

芝加哥 Fed 4 月全國活動指數，市場預期為 1.68，前值為 1.71。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉執行長馬斯克最新表示，特斯拉準備在俄羅斯當地建設一家新的製造工廠，以滿足當地的電動車需求。

馬斯克表示，特斯拉在中國和美國已經設有生產基地，正在考慮在世界其他地區開設生產設施，而俄羅斯就是主要考慮的選項之一。

特斯拉目前已計劃今年下半年德國廠就可以開始投產，該廠主要為生產電動車和電池。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 波音 (BA-US)

摩根士丹利分析師 Kristine Liwag 表示，在重新獲得中國監管機構的認證之前，波音 737 MAX 生產率不會有太大的提高，故對波音 737 MAX 的交付量和生產率的預測保持不變。

此前市場消息預估，波音可能在 2022 年底之前將 737 MAX 的產量提高到每月最多 42 架。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 高通 (QCOM-US)

日前，高通中國區董事長孟璞針對全球「晶片缺貨潮」現狀表示，造成此次晶片短缺的原因，可以歸納為兩方面，一是需求的增長，二是產業供應鏈的判斷失誤。

孟璞認為，現在高通的銷售人員被追貨追的很辛苦，像智慧型手機 Soc 和 WiFi 產業，肯定都會受到影響，目前，高通唯一能保證的就是，不耽誤任何一個車廠的生產線，優先保證車廠的供應。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果近期深陷 APP 商店的壟斷質疑，並且先前也因為壟斷問題，前往美國國會聽證，但目前美國國會尚未就科技巨頭的 APP 商店壟斷問題作出裁示。

而 IAC 和 Expedia 董事長 Barry Diller 也在上週五對蘋果公司的 APP 商店收費現狀進行了抨擊，成為新一個指責蘋果 APP 壟斷的知名商業領袖。

Barry Diller 指責蘋果以 30% 的 App Store 佣金比例壓榨企業，Diller 抱怨蘋果 APP 商店屬於壟斷行為，並將蘋果 30% 的費用與美國的信用卡公司相比，而後者會對每筆交易僅收取大約 2% 左右的費用。

另外，蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 上週五 (21 日) 也前往加州奧克蘭市法庭出庭作證。作為蘋果針對 Epic 辯護的最後一位證人，庫克發表了兩個小時的證詞。

庫克在席上遭法官 Yvonne Gonzalez Rogers 質疑，蘋果從遊戲開發商那裡獲得的利潤似乎不成比例。